13 Giugno | festa per Sant’Antonio da Padova | IMMAGINI | VIDEO e FRASI per gli Auguri su

13 Giugno - festa per Sant’Antonio da Padova : tutte le immagini - i video e le frasi per fare gli Auguri su Facebook e WhatsApp : 1/45 ...

Pontida - il 16 Giugno festa dell’orgoglio terrone : il sindaco chiude centro storico - scuole e uffici comunali : Tutto chiuso: centro storico, scuole, cimitero, uffici comunali e postali, oltre al divieto di vendita di alcolici e di bevande in bottiglia di vetro e lattine dalle 8 alle 24. Sono questi i punti dell’ordinanza “contingibile e urgente” firmata dal leghista Luigi Carozzi, sindaco di Pontida, per il 16 giugno. Perché anche quest’anno, come nel 2017, nel comune della Bergamasca sede del tradizionale raduno del Carroccio si ...

OGLIANICO Fino a lunedì 11 Giugno grande festa con la Patronale di San Feliciano - FOTO E VIDEO - : Domenica 10 giugno, alle 10, verrà celebrata la Santa Messa e alla sera, nel padiglione spettacoli, si ballerà con l'Orchestra Mirage. lunedì 11 giugno si terrà la giornata conclusiva dell'evento: ...

Il 16 Giugno negli impianti di Monte Pace si terrà la Festa di Fine Anno del Castanea : La società Castanea Basket 2010 ha informato i propri sostenitori che sabato 16 maggio il network gialloviola al gran completo si riunirà per la Festa finale che si terrà negli impianti sportivi di ...

Dal 15 al 17 Giugno festa medievale a Cergneu di Nimis - Udine 20 : ... A tavola con i Signori di Cernedum " specialità cinghiale in salmì e polenta Dalle ore 14 al tramonto dimostrazioni di combattimento storico, spettacoli di giocoleria, musica e danze Ore 17:00: ...

Dal 14 Giugno torna la Festa della ciliegia al Bagnoro : musica - sport - solidarietà e piatti prelibati : Nutrito il programma degli spettacoli di ogni sera: Lunedì 13 la serata di apertura è riservata allo splendido spettacoli di fuochi con i Lux Arcana, giovedì 14 la musica di Cavatini dj, venerdì 15 ...

Il 21 Giugno a Roma torna la Festa della Musica : torna la Festa della Musica, una giornata in cui tutti potranno suonare nelle strade, nelle piazze, nei cortili e nei

Sabato 9 Giugno arriva nel Giardino di Palazzo Venezia la grande Festa del BIO : Giunto alla terza tappa di questo Road Show nelle più belle piazze d’Italia, il 9 giugno arriva a Roma il Villaggio del BIO con un ricco palinsesto. All’interno del prestigioso Giardino di Palazzo Venezia, per tutta la giornata, dalle 10 alle 19, si alterneranno eventi per tutte le fasce d’età e degustazioni di prodotti biologici Made in Italy. La giornata avrà ufficialmente inizio alle ore 10 con l’apertura al pubblico; il saluto delle ...

Marine Le Pen alla festa del 2 Giugno all'ambasciata italiana a Parigi : "È un momento di grande entusiasmo" : La presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, è andata all'ambasciata d'Italia a Parigi per le celebrazioni della festa della Repubblica.Le Pen, invitata in quanto membro della Commissione esteri in Parlamento, è la prima dirigente dell'ex Fronte presente ai festeggiamenti del 2 giugno, dove la Francia è quest'anno rappresentata dalla ministra per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau."Sono qui anche perché ...

Castel Bolognese - Ra - : Festa De l'Unità dal 8-9-10 e 15-16-17 Giugno 2018 in Piazza Bernardi - Castel Bolognese - : ... SOLO SU ORDINAZIONE durante le serate della Festa, , ANCHE DA ASPORTO SI MANGIA, ANCHE IN CASO DI MALTEMPO TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD OFFERTA LIBERA Lo stand gastronomico distribuisce ai tavoli ...

Festa azzurra in Giugno Il 23 a Montano Lucino : Sabato 23 giugno grande appuntamento per i tifosi del Como. Al Bar Dalì di Montano Lucino, in via della Costituzione 1, ci sarà La Grande Festa Biancoblù organizzata da tutti i gruppi della Curva del ...