13 06 2018 - Bandiera Cri nello spazio con Nespoli Anche il Molise alla riconsegna

Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018 : i 415 convocati dell’Italia. Giovanni Pellielo portabandiera. La corazzata del Mare Nostrum : Sono 415 i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo 2018 che si svolgeranno in Spagna, a Tarragona, dal 22 giugno al 1° luglio. Una vera e propria corazzata tricolore, pronta a ribadire la propria superiorità nel Mare Nostrum. Si tratta della seconda spedizione più numerosa di sempre dopo quella di Mersin 2013 (allora furono 419). Gli azzurri saranno addirittura più dei padroni di casa della Spagna (398). L’obiettivo è uno ...

F1 - GP Canada 2018 : perché la bandiera a scacchi è stata sventolata prima? Il clamoroso errore e l’ordine di arrivo modificato : Il GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1, ha avuto un epilogo alquanto strano e unico nel suo genere. La bandiera a scacchi, infatti, è stata sventolata al termine del 69esimo giro, cioè una tornata prima rispetto al previsto. Un incidente di percorso che ha generato molta confusione tra piloti e direttori sportivi ma che fortuna non ha cambiato l’ordine d’arrivo della gara di Montreal. Sebastian Vettel ha vinto davanti a ...

Diretta Sbk 2018 / Superbike info streaming video e tv : bandiera rossa per l'incidente di Rinaldi! (Brno) : Diretta Sbk 2018, info streaming video e tv di superpole e gara 1 sulla pista di Brno. Secondo appuntamento della Superbike per il Gp della Repubblica ceca 2018.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 13:52:00 GMT)

Bandiera blu 2018 : Le ballerine della scuola Le Maripose si esibiranno in danze e spettacoli con coreografie studiate per l'occasione e lo scenario sarà arricchito dalla partecipazione delle barche del Circolo della ...

Giro d'Italia 2018 - Fabio Aru alza bandiera bianca : Il Cavaliere dei Quattro Mori alza bandiera bianca. Fabio Aru ha deciso di gettare la spugna.Il corridore sardo si è ritirato a 7km dalla vetta del Colle del Lys, prima salita della 19ª tappa che sta portando il gruppo da Venaria Reale a Bardonecchia, 184km che comprendono anche il Colle delle Finestre, il Sestriere e l'ascesa finale.--Per il 27enne sardo, che era uno dei favoriti prima dell'inizio del Giro, finisce qui la corsa in rosa. Oggi ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru si ritira. Il sardo alza bandiera bianca : Il Giro d’Italia 2018 di Fabio Aru è terminato. Il capitano della UAE Emirates si è ritirato durante la salita del Colle del Lys, prima salita del tappone odierno che terminerà a Bardonecchia. Dopo le buone sensazioni ritrovate nella cronometro di Rovereto, il corridore sardo era atteso ad una grande impresa in una delle ultime due tappe di montagna, andando anche a caccia di un successo parziale che, in parte, avrebbe potuto riscattare la ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : che campione! Rinasce sullo Zoncolan e vince davanti a Yates. Grande Pozzovivo - Aru alza bandiera bianca : L’Inferno che porta in Paradiso. Dallo sconforto degli ultimi giorni, le tante difficoltà affrontate, alla gioia della vittoria su una salita mitica: Chris Froome si prende il Monte Zoncolan, la 14esima tappa del Giro d’Italia e si rilancia in classifica generale, in una giornata in cui Simon Yates si difende alla Grande, al pari di Domenico Pozzovivo terzo a poco più di 20” e Tom Dumoulin che senza brillare arriva a 37” ...

DIRETTA/ Test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona : streaming video e tv. Bandiera a scacchi! (2^ giornata) : DIRETTA Test Formula 1 2018 Barcellona: info streaming e video della seconda giornata di prove sulla pista del Montmelò. Classifica dei tempi e orari della sessione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:02:00 GMT)

DIRETTA/ Test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona : streaming video e tv. Bandiera rossa (2^ giornata) : DIRETTA Test Formula 1 2018 Barcellona: info streaming e video della seconda giornata di prove sulla pista del Montmelò. Classifica dei tempi e orari della sessione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:08:00 GMT)

Bandiera blu 2018 - è in Liguria il mare più bello d'Italia. Ecco dove : La Spezia, 7 maggio 2018 - La Liguria si conferma regina delle Bandiere Blu , che segnano l'eccellenza delle acque per la balneazione e per i servizi in prossimità di spiagge e scogliere frequentate ...

Spiagge bandiera blu 2018 - sono 368 le località premiate. Liguria regina. Poi Toscana e Campania : Aumentano le Spiagge da sogno in Italia e in questa 32/a edizione di consegna delle bandiere blu la sorpresa è la Campania, che scalza le Marche e si piazza al terzo posto dopo Liguria e Toscana per numero di Comuni premiati dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Foundation for Environmental Education - Fee). Non solo qualità del mare ma anche gestione del territorio, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, ...

Una città della salute che favorisce il cammino e la corsa : Cosenza è Bandiera azzurra 2018 : 'Abbiamo voluto rivolgerci alle scuole - ha evidenziato Vizza - perché ai ragazzi bisogna trasmettere il vero messaggio dello sport, che li porta a socializzare e a migliorarsi in generale nella vita'...

Genova - Euroflora 2018 : due spazi “distinti” allestiti con i colori di “bandiera” per due squadre cittadine : Le due squadre cittadine Genoa Cricket and Football Club (D55a) e U.C. Sampdoria (D55b) realizzano per le Euroflora 2018 dal 21 aprile al 6 maggio ai Parchi di Nervi due spazi “distinti” allestiti con i colori di “bandiera”. In “zona” Genoa saranno installati 20 pali di legno alti 4 metri, verniciati 10 in rosso e 10 in blu ai quali saranno agganciati grazie a corde tese (con chiaro riferimento alla rete di ...