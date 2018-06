100 anni battaglia Solstizio | il diario del tenente Prato

In pensione con Quota 100 : quanti anni di lavoro si risparmiano? : La Quota 100 rimane la principale novità su cui sta lavorando il nuovo governo per riformare il sistema pensionistico italiano e la

Ragusa - Mario Blangiardi festeggia 100 anni : Oggi, 10 giugno, Mario Blangiardi festeggi i 100 anni. Oltre all'importante traguardo il centenario ha votato per le Amministrative.

Gb - marcia ricorda 100 anni voto donne : LONDRA, 10 GIU - In migliaia in corteo per ricordare i 100 anni della prima grande vittoria nella battaglia per il diritto di voto alle donne in Gran Bretagna e rilanciare la sfida sulla parità ai ...

Gb - marcia ricorda 100 anni voto donne : ANSA, - LONDRA, 10 GIU - In migliaia in corteo per ricordare i 100 anni della prima grande vittoria nella battaglia per il diritto di voto alle donne in Gran Bretagna e rilanciare la sfida sulla ...

RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 - Damiano : partire da 63 anni. Ape social sia strutturale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Quota 100, Damiano: partire da 63 anni. Ape social sia strutturale. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 giugno(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:54:00 GMT)

Scicli - Carmela Occhipinti festeggia 100 anni : Il vice sindaco Caterina Riccotti a nome dell'Amministrazione comunale di Scicli ha partecipato ai festeggiamenti dei 100 anni di Carmela Ochipinti.

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - Brambilla insiste : paletto per i 64 anni di età (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 giugno. Quota 100, le parole di Alberto Brambilla sul paletto di 64 anni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 05:36:00 GMT)

Uccide una donna di 100 anni per rubarle la borsetta : chi è l’omicida di Zofija - già arrestato : Uccide una donna di 100 anni per rubarle la borsetta: chi è l’omicida di Zofija, già arrestato La rapina era avvenuta lo scorso 28 maggio a Derby, in Regno Unito. Un uomo, di cui non è stata diffuse le generalità, è stato fermato. La donna era stata buttata a terra e lasciata agonizzante. Purtroppo i […] L'articolo Uccide una donna di 100 anni per rubarle la borsetta: chi è l’omicida di Zofija, già arrestato proviene da NewsGo.

Uccide una donna di 100 anni per rubarle la borsetta : chi è l’omicida di Zofija - già arrestato : La rapina era avvenuta lo scorso 28 maggio a Derby, in Regno Unito. Un uomo, di cui non è stata diffuse le generalità, è stato fermato. La donna era stata buttata a terra e lasciata agonizzante. Purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita.Continua a leggere

Lawrence Ferlinghetti - a 100 anni un altro romanzo : “Sarà l’ultimo della beat generation” : Il poeta della beat generation Lawrence Ferlinghetti pubblicherà il suo prossimo romanzo "Little Boy" nel giorno del suo centesimo compleanno. Con la sua City Lights scoprì Allen Ginsberg e Gregory Corso. Oggi ritorna con "Little boy", libro che definisce sperimentale e che si annuncia come l'ultimo romanzo beat della storia.Continua a leggere

PENSIONI QUOTA 100/ Damiano : parta dai 63 anni (ultime notizie) : Riforma PENSIONI, QUOTA 100. Cesare Damiano chiede che parta dai 63 anni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi, 7 giugno(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:19:00 GMT)

Pensione anticipata : ipotesi quota 100 a 64 anni e opzione donna con 36-37 di Inps : Accelerare il più possibile la riforma delle Pensioni con l'introduzione della Pensione anticipata a quota 100, la conferma della quota 41 dei contribuenti precoci liberandola dai vincoli imposti dai precedenti governi e la riproposizione delle uscite mediante opzione donna. Sono questi i punti più importanti, in tema di riforma previdenziale, del Contratto del Governo del cambiamento ideato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega di Salvini. ...

Intel celebra i 40 anni del suo primo chip con una riedizione 1000 volte più veloce : (Foto: Intel) Sono passati 40 anni da quando Intel ha lanciato sul mercato l’ancestrale e glorioso chip 8086, il primo processore con architettura x86 ricordato nella storia come l’antenato di quasi tutte le moderne cpu che ad oggi ancora infondono di vita i computer laptop e desktop di tutto il mondo. La sua potenza oggi impallidisce di fronte a quella dei sistemi attualmente in circolazione, ma l’azienda ha giustamente deciso ...

Potrebbero servire 64 anni di età per quota 100 - i conti pubblici vincono ancora Video : Dopo tanto parlare e dopo tante promesse l’esecutivo Conte adesso deve iniziare a produrre gli atti e le misure che ha garantito di poter fare. Atti che prima sono stati inseriti nei programmi dei due schieramenti politici durante la campagna elettorale delle politiche del 4 marzo e che, successivamente, hanno fatto capolino nel contratto sottoscritto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio e ribattezzato “del cambiamento”. L’intesa di Governo infatti ...