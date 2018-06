10 lavori che stanno scomparendo | e sono già scomparsi | con la tecnologia

lavori in tangenziale : chiude due giorni la rampa che da Alba porta a Roddi : Per Lavori in corso, domani , mercoledì 13, e giovedì 14 giugno dalle 9 alle 18 è chiusa la rampa d'uscita da Alba in direzione Roddi allo svincolo Alba Sud " Ovest della tangenziale, in località ...

Al via i lavori per la prima “Casa per cani anziani” delle Marche : La vita in un canile, per quanto esso sia all’avanguardia, non è delle più confortevoli. Per un cane anziano la situazione peggiora e può risultare addirittura disagevole a causa dell’età avanzata e dei problemi di salute, anche perché questi fattori riducono drasticamente le possibilità di adozione. Al rifugio del cane “Colle Altino” di Camerino (MC), fondato e gestito dalla locale sezione della Lega Nazionale Difesa del Cane, sono attualmente ...

Maxi operazione anti-buche : via ai lavori : Inizieranno lunedì 4 giungo i lavori di risanamento del manto stradale compromesso dal maltempo di marzo e aprile. "Non si tratta solo di tappare le buche ma di effettuare un vero e proprio intervento ...

Italiani scansafatiche? Per l'Ocse lavoriamo molto più di tedeschi - francesi e inglesi : ROMA - Il lavoro in Italia è merce rara soprattutto tra i giovani. Ma chi ne ha uno sa bene quante ore vi si dedichino ogni giorno. Le parole del presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker di ...

Salvini : Parlamento lavori - anche per premio maggioranza : Roma, 29 mag. , askanews, 'Sono d'accordo' con l'introduzione nel 'Rosatellum' di un premio di maggioranza, e per questo 'ci vuole un Parlamento che lo faccia. Per questo chiedo ai presidenti di ...

Quei lavori faticosi che i giovani rifiutano : "In pochi accettano festivi - turni notturni e straordinari" : In alcuni settori il lavoro c'è, le offerte sono concrete, frequenti, ma si fa fatica, molta fatica, a trovare giovani qualificati. Il problema riguarda soprattutto lavori ritenuti...

Aeroporti : Save - al Marco Polo al via lavori per nuovo terminal area extra Schengen : Venezia, 25 mag. (AdnKronos) – Prendono ufficialmente avvio oggi i lavori del nuovo ampliamento del terminal passeggeri dell’aeroporto di Venezia, il cui progetto è stato illustrato nel corso della cerimonia di posa della prima pietra avvenuta alla presenza del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dell’Assessore ai lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti della ...

Aeroporti : Save - al Marco Polo al via lavori per nuovo terminal area extra Schengen (3) : (AdnKronos) – ‘La cerimonia odierna di posa della prima pietra del nuovo ampliamento del terminal passeggeri avviene in assoluta continuità con la fase conclusasi lo scorso giugno con l’inaugurazione della nuova infrastruttura landside” – dichiara Enrico Marchi, Presidente del Gruppo Save ”I prossimi anni ci vedranno impegnati in importanti interventi che interesseranno le aree sia Schengen che extra Schengen ...

