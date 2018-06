10 anni di Marvel Studios da rivivere in 10 super incassi e un record

Quanto ha incassato Marvel in 10 anni di supereroi al cinema : Il nuovo film della Marvel Studios, Avengers: Infinity War, è un successo conclamato. Ha battuto, qualche decina di ore fa, il record del miglior weekend di sempre, raccogliendo oltre 630 milioni di dollari al botteghino, senza considerare che il terzo capitolo della saga dei Vendicatori deve ancora arrivare nelle sale cinematografiche cinesi ed è appena uscito in Russia (3 maggio). Il diciannovesimo capitolo del Marvel cinematic Universe (Mcu) ...

Avengers Infinity War e i dieci anni di successo dei Marvel Studios : ... e a tenere quindi in vita la settima arte vista in sala, messa sempre più in difficoltà da televisione e streaming, . Non ci sono dubbi: in un'epoca in cui il cinema commerciale vive sempre più ...

Michelle Pfeiffer - eroina Marvel a 60 anni 'L età non conta - donne siamo fiere e capaci' - Cinema - Spettacoli : L'energia inesauribile, il sorriso generoso, la quieta passione che l'ha sempre contraddistinta per il Cinema e per la sua famiglia. Michelle Pfeiffer compie 60 anni oggi, il 29 aprile e, mentre pochi ...

Avengers : Infinity War - in sala l’ultimo attesissimo film Marvel che festeggia i 10 anni : Attesa finita per i fan della saga. Arriva oggi in sala Avengers: Infinity War a firma di Anthony Russo e Joe Russo. Si tratta del terzo capitolo della saga che ha sbancato al box office. Al cinema la pellicola arriva in 900 copie con Walt Disney Pictures. Un caledoscopio in cui si si ritrovano tutti i supereroi possibili e immaginabili e questo per la più grande resa dei conti di tutti i tempi. Cast che merita da solo un ...