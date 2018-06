007 Elements | ecco il museo di James Bond ad alta quota

gqitalia

: Solden Austria 007 Elements: la nuova installazione cinematografica dedicata a James Bond - GlobeStylesMag : Solden Austria 007 Elements: la nuova installazione cinematografica dedicata a James Bond -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Un vero e proprio omaggio al mondo di, ma in una chiave assolutamente inedita, e soprattutto a unadi oltre 3 mila metri di altitudine. Si chiama 007l’installazione artistica che il prossimo 12 luglio aprirà i battenti a Sölden, in Austria: una sorta diesperienziale dedicato all’agente segreto più famoso del cinema, incastonato sulle vette del Gaislachkogl, il monte che ha ospitato alcune delle scene chiave di Spectre, l’ultimo film della saga approdato in sala nel 2015. Progettato dall’architetto austriaco Johan Obermoser, con la collaborazione del direttore creativo Neal Callow (Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre) e del team di Optimistic Inc., questo 007guiderà i visitatori attraverso una serie di gallerie interattive ad alto tasso di tecnologia, ognuna con l’atmosfera caratteristica delle pellicole di. I dettagli ...