Zodiac e Mostro di Firenze | stesso serial killer? Joe Bevilacqua | sospetti e punti in

Mostro di Firenze - chiesta la proroga delle indagini. L'avvocato Adriani : 'il mostro - Zodiac e una storia già vista' : ... Pasquale Gentilcore, esce allo scoperto dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi secondo le quali il mostro di Firenze e Zodiac cioè i due serial killer più ricercati del mondo sarebbero la stessa ...

Zodiac NON E' IL MOSTRO DI FIRENZE?/ Joseph Bevilacqua minaccia querela contro autore inchiesta : è ‘giallo’ : Il giornalista italiano autore dell'inchiesta che collegherebbe il serial killer americano ZODIAC al MOSTRO di Firenze riceve una missiva con minaccia di querela, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:41:00 GMT)

"Io Zodiac e il Mostro? Bugie" Ma l'ammissione è registrata : Francesco AmiconeFirenze Giuseppe Joe Bevilacqua ha smentito di essere il Mostro di Firenze e Zodiac. "Non ho confessato di essere l'autore dei delitti a loro attribuiti per il semplice fatto che non li ho commessi. Queste notizie - ha detto l'ex militare americano accostato da un recente inchiesta giornalistica del Giornale alla figura dei due serial killer - hanno gravemente leso la mia dignità ed onorabilità, e turbato la serenità dell'intera ...

La confessione : Io - Zodiac - sono il mostro di Firenze : Se ci troviamo di fronte alla più clamorosa rivelazione della cronaca nera lo sapremo presto. Se così fosse significherebbe che Zodiac ha vinto. E che ha deciso di godere in prima persona di quella ...

L’incredibile confessione : « Io - Zodiac - sono il mostro di Firenze » : «sono io il mostro di Firenze». Così Giuseppe Bevilacqua, noto anche come Joe Bevilacqua, si sarebbe confessato al giornalista Francesco Amicone, provocando un vero e proprio terremoto non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti. Perché l’uomo ha aggiunto di essere anche Zodiac, l’inafferrabile serial killer cui la polizia americana dà la caccia esattamente da mezzo secolo, diventato mito nero in libri, film, canzoni. Lui, che spediva lettere ...

“Il mostro di Firenze e il killer dello Zodiaco sono la stessa persona : sono io”. La ‘confessione’ di un ex militare USA : Un ex ufficiale dell’esercito americano ha confessato al giornalista Francesco Amicone di essere il mostro di Firenze e di essere Zodiac, serial killer americano mai identificato. La notizia, con il carico di domande che si porta dietro, è stata pubblicata da 'IL Giornale'.Continua a leggere