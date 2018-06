Zingaretti | Primi in Italia per sostegno a settore audiovisivo

romadailynews

(Di martedì 12 giugno 2018) Roma – “Il Lazio e’ la prima Regionena per numero di imprese di produzione audiovisiva, il 30% del totale. Con i 22 milioni di euro stanziati per il 2019, siamo anche la prima Regione per investimenti nel”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola, presentando il programma 2019 sul cinema e l’. Uscita dalla crisi “Questa e’ un’industria uscita dalla crisi, la crescita del 30,7% dell’export nel 2017 rispetto al 2016 e’ impressionante- ha spiegato-. Noi continuiamo sulla strada già intrapresa. Finora sono state 50 le coproduzioni internazionali finanziate”. Il governatore ha quindi assicurato l’impegno della Regione “per sale più tecnologiche, accessibilità di cinema e teatri, partecipazione al Mercato internazionale dell’e diffusione ...