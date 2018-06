Zidane via dal Real Madrid Mi sto riposando | non so cosa farò Vedremo cosa

Zidane via dal Real Madrid per il Qatar/ 50 milioni annui - 200 totali : offerta shock per allenare la nazionale : Zidane via dal Real Madrid per il Qatar, 50 milioni annui, 200 totali: offerta shock per allenare la nazionale durante i Mondiali del 2022, che si terranno proprio sul Golfo Persico(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:54:00 GMT)