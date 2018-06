Zidane | ancora non so quello che farò

Zidane è chiaro : “ancora non so quello che farò” : Zinedine Zidane, avvistato domenica a Parigi per la finale del Roland Garros tra Rafael Nadal e Dominic Thiem, ha assicurato di non aver preso ancora una decisione sul suo futuro. “Adesso mi sto riposando e non so quello che farò, la decisione più importante l’ho già presa. Vediamo quello che succede”, ha detto l’ex tecnico del Real Madrid. Zidane, fa sapere Marca, ieri ha partecipato nella capitale francese ad un evento ...

Real Madrid - Zidane : "Sofferto con una grande squadra. La Roma? Può ancora farcela" : "Siamo felicissimi perché ce l'abbiamo fatta, ma stasera abbiamo sofferto tanto, contro una grande squadra - ammette Zizou nel post partita di Real-Bayern, ai microfoni di Premium Sport -. Siamo ...

Real Madrid-Juventus - Zidane sull’attenti : “Qualificazione ancora aperta…” : Real Madrid-Juventus, Zidane- Zinedine Zidane non sbilancia in vista del ritorno contro la Juventus. Il tecnico madrileno, in conferenza stampa, ha sottolineato come la qualificazione resti in bilico e tutta da confermare. Forse un pizzico di ipocrisia? E’ chiaro che è irrisorio parlare di qualificazione “in bilico”, anche se, nel calcio, mai dire mai… “50% […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Zidane ...

