Xiaomi Redmi 6A è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

Xiaomi Redmi 6 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Redmi 6. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Redmi 6 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Tutto quello che devi sapere su Xiaomi Redmi 6: quanto costa? Quando esce? Quali sono le Caratteristiche? Xiaomi Redmi 6 Xiaomi Redmi 6 e 6A ufficiali: due fascia bassa con tutti gli […]

Xiaomi Redmi S2, il miglior smartphone per i selfie della serie Redmi, arriva ufficialmente anche in Italia, dove è possibile acquistarlo nel Mi Store Italiano.

Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A sono Ufficiali : Prezzi da soli 80 euro : Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A sono Ufficiali in Cina: Prezzi da soli 80 a 135 euro con ottime caratteristiche ed un bel design Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A Xiaomi Redmi 6 Display HD+ (720 x 1440) da 5,45 pollici con fattore di forma 18:9 e vetro 2,5D Processore SoC MediaTek Helio P22 con CPU octa core a […]

Xiaomi annuncia due nuovi smartphone per la fascia medio bassa del mercato: Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A, con schermo compatti e nuovi SoC MediaTek.

Il presidente di Xiaomi ha condiviso un'immagine dello Xiaomi Redmi 6 che ci mostra la sua parte frontale, confermandoci il design già emerso in precedenza

Il team di Xiaomi ha dato il via alla ricerca di beta tester in India per la versione global della MIUI 10 per gli Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi Note 5 Pro

Xiaomi Redmi 6 è apparso in un paio di foto dal vivo, rigorosamente leaked, che ci mostrano quello che dovrebbe essere l'aspetto di una variante inedita

Con un evento tenutosi oggi in India, Xiaomi ha presentato il nuovo smartphone destinato agli amanti del selfie, Xiaomi Redmi Y2.

Xiaomi si appresta a lanciare nuovi smartphone, tra cui Xiaomi Mi A2, finito su Geekbench, Xiaomi Redmi 6 avvistato al TENAA e Xiaomi Redmi Y2 che sarà annunciato ufficialmente domani.

Prova Subito La MIUI 10 Su Xiaomi MI MIX 2/2S - Mi 6 e Redmi Note 5 Pro : Ecco come Provare Subito la versione Beta della MIUI 10 su Xiaomi MI MIX 2/2S, Mi 6 e Redmi Note 5 Pro. Guida download e installazione MIUI 10 Beta su Xiaomi MI MIX 2/2S, Mi 6 e Redmi Note 5 Pro. Download MIUI 10 per Xiaomi MI MIX 2/2S, Mi 6 e Redmi Note 5 Pro Come abbiamo […]

Volete provare subito MIUI 10 senza essere iscritti al programma beta, su uno dei dispositivi già supportati? Ecco la semplice procedura per poterlo fare.

Un nuovo smartphone del produttore cinese è stato approvato dal TENAA e potrebbe trattarsi del prossimo Xiaomi Redmi 6A. Il cuore di Xiaomi Redmi 6A sarà probabilmente uno Snapdragon 625 con RAM da 2 GB, 3 GB e 4 GB affiancati da 16 GB, 32 GB e 64 GB per lo storage, inoltre il dispositivo dovrebbe arrivare in almeno 10 varianti di colore.

Manuale Xiaomi Redmi Note 5A libretto di istruzioni Pdf : Xiaomi Note 5A download la guida rapida che contiene tutte le istruzioni per poter usare il telefono Android. Trucchi e suggerimenti per usare immediatamente lo smartphone Android Xiaomi

Dal database del TENAA arrivano interessanti informazioni su quello che potrebbe essere lo Xiaomi Redmi Note 6. Ecco le sue possibili caratteristiche principali