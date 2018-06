Xbox One | Microsoft realizza un controller per disabili

VLC si aggiorna per Windows 10 - Windows 10 Mobile e Xbox One : Durante la giornata di ieri, VideoLan ha aggiornato la UWP ufficiale del lettore multimediale VLC disponibile per Windows 10, Windows 10 Mobile, Xbox One e HoloLens. La nuova versione, numerata 3.0.3, introduce alcune novità, correzioni e diversi miglioramenti. Changelog Aggiunto il supporto all’aspect-ratio 2.35:1. Aggiunto un pulsante per mettere i video in loop. Aggiunta codifica e decodifica (si tratta di una funzione ...

E3 2018 : Bohemia Interactive presenta Vigor - la nuova esclusiva per Xbox One : Bohemia Interactive ha finalmente svelato il suo nuovo titolo esclusivo Xbox One annunciato poco tempo fa, stiamo parlando di Vigor. Il gioco è stato mostrato nel trailer di annuncio e in un video gameplay.Come riporta Dualshockers, il trailer dell'annuncio di Vigor ci mostra l'ambientazione, ovvero una Tromsø distrutta, una città situata in Norvegia, e varie aree e alcuni scatti in condizioni meteorologiche diverse. Il gameplay trailer, invece, ...

E3 2018 : Nier Automata arriva su Xbox One : In occasione della sua conferenza all'E3 Square Enix ha annunciato l'arrivo di Nier Automata su Xbox One.Il gioco giungerà nella versione Become as God Edition, versione che comprende tutti i DLC di gioco rilasciati fino ad ora per un'esperienza completa come non mai.La data di lancio sul Microsoft Store è fissata per il 26 giugno 2018. Cosa ne pensate di questo annuncio?Read more…

Microsoft svela Halo Infinite per Windows 10 e Xbox One : Durante la conferenza E3 di Xbox, Microsoft ha svelato ufficialmente Halo Infinite, un nuovo capitolo della storica serie che sembra includere un open world ad esso associato. Il Colosso di Redmond ha anche realizzato un breve filmato di Halo Infinite e afferma che il nuovo titolo sarà incentrato su Master Chief e continuerà la trama attuale dopo gli eventi di Halo 5. Il teaser include una menzione a Slipspace, il nuovo motore grafico creato da ...

E3 2018 : il celebre sparatutto in terza persona a base di mech Metal Wolf Chaos sta per tornare su PS4 - Xbox One e PC : Dopo i rumor degli ultimi giorni, Devolver Digital ha confermato che lavorerà su un rilascio aggiornato di Metal Wolf Chaos, il classico titolo di From Software follemente patriottico. Questa versione globale aggiornata arriverà quest'anno ed è intitolata Metal Wolf Chaos XD.Come riporta Dualshockers, l'originale Metal Wolf Chaos era un classico cult a base di mech per Xbox uscito nel 2004 in Giappone. Nel gioco vestirete i panni del ...

E3 2018 : The Elder Scrolls Legends arriverà anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : L'anno scorso, Bethesda ha pubblicato The Elder Scrolls Legends, un gioco di carte collezionabili, su iOS, Android e PC. Durante la conferenza E3 2018 la compagnia ha annunciato che rilascerà il gioco entro la fine di quest'anno anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Come riporta Dualshockers, secondo gli sviluppatori, tutti i progressi realizzati nelle versioni iOS, Android o PC possono essere trasferiti alle versioni console al lancio. Un ...

E3 2018 : un trailer mostra i giochi protagonisti della conferenza di Microsoft che godranno delle migliorie di Xbox One X : La conferenza E3 2018 di Microsoft è giunta al termine e, tra i vari importanti annunci, è spuntato un trailer che mostra tutti i nuovi giochi che si uniranno al programma "Xbox One X Enhanced". Come riporta Dualshockers, saranno ben 23 i giochi migliorati sulla piattaforma mid gen di Microsoft e, qui sotto, è possibile leggere la lista completa, mentre più in basso potete visionare il video.Questa è una lista completa con tutti i giochi, ...

Nier : Automata confermato per Xbox One con tanto di data di uscita : Un errore sembrerebbe aver confermato uno dei tanti rumor circolati negli scorsi mesi: Nier: Automata arriverà su Xbox One e a quanto pare lo farà a brevissimo. Come segnalato da VG247.com, Nier: Automata - Become as Gods sbarcherà su Xbox One il 26 giugno. Si tratta di un'edizione che comprende il gioco base ma anche tutti i DLC pubblicati nel corso dei mesi successivi all'uscita e che sarà disponibile al prezzo di $49,99.I contenuti ...

Diretta streaming E3 2018 Microsoft : tutti gli annunci Xbox One il 10 giugno : Tutto pronto per l'E3 2018 Microsoft. La casa di Redmond con a capo Phil Spencer nel settore gaming deve mostrare i muscoli quest'anno se non vuole rimanere indietro. L'orario della conferenza è previsto per le ore 22:00 in Italia di oggi 10 giugno, ne vedremo delle belle. La Diretta streaming potrà essere seguita tramite il video che trovate in basso e gli aggiornamenti, sotto forma di testi e video, che troverete nel corso della conferenza ...

E3 2018 : EA annuncia e rilascia UNRAVEL TWO su PC - Xbox One e PS4 : Electronic Arts e Coldwood, durante l’EA Play attualmente in corso Los Angeles, hanno svelato e lanciato nello stesso istante, per la prima volta in assoluto, UNRAVEL Two. Lo studio svedese ha infatti creato un nuovo capitolo delle avventure di Yarny, la piccola creaturina a gomitolo rossa che ha conquistato i videogiocatori nel 2015 con UNRAVEL. UNRAVEL TWO disponibile da oggi UNRAVEL Two, disponibile da oggi, ...

Xbox One : il ramo Skip Ahead arriverà nelle prossime settimane anche su console : Se siete dei Windows Insider, conoscete sicuramente il ramo Skip Ahead che permette agli utenti di provare in anteprima assoluta i prossimi major update del sistema operativo. Ebbene tale funzionalità verrà estesa anche su Xbox One. Come riportato dal blog ufficiale di Xbox Wire, il ramo Skip Ahead arriverà ai componenti Insider iscritti al canale Alpha nelle prossime settimane. I gamer avranno quindi un accesso anticipato a Redstone 5 (e ai ...

Annunciato Dead or Alive 6 per PS4 - Xbox One e PC : Quando Koei Tecmo annunciò la fine del supporto DLC per Dead or Alive 5: Last Round da parte di Team Ninja, in molti hanno interpretato questo segnale come un allontanamento dalla serie. Altri, invece, pensavano che, dopo parecchio tempo passato sui vari DLC, fosse arrivato il momento per un nuovo episodio.Ebbene, come riporta Dualshockers, è andata proprio così, dato che Dead or Alive 6 è in arrivo ed è in uscita nel 2019 per PS4, Xbox One e PC ...

Bandai Namco e Dontnod annunciano Twin Mirror per PS4 - Xbox One e PC : ... che dovrà scoprire la verità sulla morte del suo amico in questo titolo investigativo in cui la narrazione, come da tradizione Dontnod, avrà un ruolo fondamentale nell'economia di gioco. "I ...

Bandai Namco e DONTNOD annunciano Twin Mirror per PS4 - Xbox One e PC : Sapevamo che Sony avrebbe annunciato oggi una nuova IP per PS4 nell'ambito dell'iniziativa "conto alla rovescia" che festeggia l'arrivo dell'E3 2018, e la compagnia questo pomeriggio ha puntualmente mantenuto la promessa presentado Twin Mirror, nuovo titolo di DONTNOD pubblicato da Bandai Namco.Twin Mirror è stato mostrato con un lungo trailer che racconta brevemente la storia di Sam, che dovrà scoprire la verità sulla morte del suo amico in ...