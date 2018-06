Xbox Game Pass e Xbox Live Gold in offerta a 1 euro

Xbox Game Pass si allarga : in arrivo Forza Horizon 4 - Crackdown 3 e Gears 5 : Più Passano i mesi e più l’abbonamento Xbox Game Pass, nato da pochissimo, diventa allettante per tutti quei Gamer che desiderano provare più di 100 giochi spendendo pochissimo in relazione al costo dei singoli titoli che, talvolta, raggiungono tranquillamente le 70 euro. Approfittando del keynote E3 2018, Microsoft ha annunciato un’espansione piuttosto importante per il Game Pass. A partire da oggi, gli utenti che hanno sottoscritto ...

Prossima Xbox - streaming e 50 nuovi videogame : cos’ha promesso Microsoft all’E3 : (Foto: Microsoft) È stata una giornata campale quella di ieri per Microsoft, che alla conferenza E3 di Los Angeles ha mostrato al mondo le novità inerenti alla sua console Xbox e la sua visione sul futuro dei videogiochi. Tanti i tioli annunciati sul palco dell’evento: 50 in totale, 18 quelli in esclusiva. Apprezzati dal pubblico sono stati il futuristico e distopico Cyberpunk 2077 firmato CD Projekt, Kingdoh Hearts 3, Crackdown 3, Fallout ...

Xbox - il recap della conferenza E3 di Microsoft - SpazioGames.it : La nuova canzone della colonna sonora accompagna il racconto della vicenda legata al mondo di Frozen, messo in subbuglio da Larxene che causerà dei problemi ad Elsa. Infine vediamo anche quella che ...

E3 2018 : Microsoft introduce una serie di novità nel Xbox Game Pass : Microsoft quest'oggi in occasione della sua conferenza all'E3 ha parlato anche di Xbox Game Pass, di miglioramento al suo catalogo e proprio in quest'ottica ha annunciato l'introduzione di tre nuovi titoli di rilievo nella libreria di giochi offerti.Ebbene con un solo abbonamento mensile potremo mettere le mani su 3 nuovi titoli di rilievi che si aggiungono all'offerta di Microsoft.Read more…

Michael Pachter : Xbox Game Pass e retrocompatibilità? Favoriscono i publisher - non Microsoft : Microsoft ha ricevuto degli ottimi dati circa la popolarità della retrocompatibilità tra i giocatori, e anche grazie al lancio di Xbox Game Pass la compagnia sembra aver inaugurato una nuova strategia di mercato molto diversa da quella di Sony.Come riporta Resetera, Michael Pachter si è recentemente espresso sulla possibilità che Sony possa seguire le orme del proprio concorrente e presentare a sua volta la retrocompatibilità di PS4, ma ...

Trapelano Xbox Games With Gold di giugno - c’è Assassin’s Creed Chronicles Russia : Come ogni fine mese, sono trapelati i Games With Gold validi per il mese di giugno. Tuttavia, il leak sembra piuttosto autorevole, dato che proviene dal sito ufficiale di Xbox. Il mese prossimo, dunque, gli abbonati al servizio potranno scaricare titoli come Smite e Assassin's Creed Chronicles: Russia. Come accennato in precedenza, la notizia è arrivata attraverso la versione tedesca di Xbox Wire - il sito PR dedicato a Microsoft. Di solito ...

Xbox Game Pass : 6 i nuovi giochi di giugno - tra cui The Technomancer e Wasteland 2 : Solo una settimana ci separa dall'inizio di giugno, e Microsoft ha recentemente rivelato quali saranno i prossimi videogiochi che saranno inseriti nella libreria dell'Xbox Game Pass il prossimo mese.I nuovi titoli saranno 6, e tra le tante famose produzioni degli ultimi anni come The Technomancer, Wasteland 2: Director's Cut e MotoGP 17 spicca Next Up Hero, che farà il proprio debutto su Xbox One direttamente nella libreria del Pass. Ecco la ...

Un trailer celebra l'arrivo di Divinity : Original Sin 2 Definitive Edition su Xbox Game Preview : Divinity: Original Sin 2 ha riscosso rapidamente consenso e successo commerciale per il suo profondo Gameplay e per la raffinata esperienza co-op e, ora, i giocatori Xbox One possono avere un assaggio del complesso RPG attraverso la nuova edizione Xbox Game Preview resa disponibile.Come riporta Dualshockers, l'editore Bandai Namco Entertainment ha rilasciato un breve (ma allettante) nuovo trailer per mettere in risalto l'uscita di Divinity: ...

Nuove offerte Volantino Gamestop fino al 30 maggio - ottimo prezzo PS4 Pro e Xbox One X : Un nuovo mese è ormai cominciato, e come di consueto non poteva mancare il Volantino Gamestop ad accompagnare gli utenti nelle loro spese videoludiche, con offerte utili a cercare di risparmiare qualcosina da reinvestire magari nei mesi invernali, sempre forieri di novità interessanti. Un mese che, c'è da dirlo, si dimostra essere un po' più pigro dei precedenti, sebbene qualche spunto, spulciando per bene, siamo riusciti a ...

Il puzzle game Lumines Remastered arriverà a giugno su PC - PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Durante il Nindies Showcase Spring 2018 di Nintendo, Enhance games ha annunciato Lumines Remastered, che porta il classico puzzle game del 2005 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ora, gli sviluppatori hanno svelato su Twitter che il gioco verrà lanciato su tutte le piattaforme il 26 giugno.Come segnala Dualshockers, mentre il remaster era originariamente pronto per il lancio già questo mese, si è deciso per un leggero ritardo che porterà ...

2 milioni di utenti attivi nel primo mese di Sea of Thieves ma più della metà grazie alla prova gratuita dell'Xbox Game Pass : Ve ne avevamo parlato alcuni giorni fa: Sea of Thieves è l'IP di Rare degli ultimi 20 anni che ha venduto di più durante il primo mese di lancio. Un successo quindi su tutta la linea? Non proprio secondo Superdata.La nota compagnia specializzata in ricerche e analisi di mercato ha proposto un'analisi che pone più di qualche dubbio sul successo del titolo Rare nel lungo periodo. Il motivo è presto detto: l'Xbox Game Pass. Ecco quanto dichiarato ...

Xbox Game Pass in sconto a 1 euro fino all’8 maggio : Microsoft ha appena avviato una nuova offerta per Xbox Game Pass, il servizio che consente ai Gamer di giocare a oltre 100 titoli Xbox One e Xbox 360. La promozione, valida da oggi fino all’8 maggio, consiste nel sottoscrivere un mese di abbonamento spendendo soltanto 1 euro anzichè i classici 9,99 per tutti coloro che attualmente non sono registrati. Si tratta indubbiamente di un ottimo periodo per usufruire dell’offerta in ...

Xbox Game Pass : rivelati gli 8 nuovi videogiochi del catalogo di maggio : Ogni mese il catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass si espande, e Microsoft ha da poco rivelato quali saranno i nuovi videogiochi che a partire dall'inizio del mese potranno essere giocati gratuitamente da tutti i sottoscrittori.Tra i nuovi titoli, ben 8, spicca sicuramente State of Decay 2, l'esclusiva Microsoft in arrivo il prossimo 22 maggio 2018 che sarà aggiunta al lancio al catalogo, come successo con Sea of Thieves. Tra gli ...