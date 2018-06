X Factor 12 | Asia Argento ringrazia il pubblico al termine delle audizioni

Audizioni X Factor - Asia Argento prende la parola : "Grazie a voi sto sopravvivendo" : "Posso dire una cosa? Questi tre giorni dovevano essere i più difficili della mia vita, ma grazie a queste persone e grazie a voi sto sopravvivendo". Così

Asia Argento si presenta alle audizioni di X-Factor : il web si scaglia contro di lei : Sabato 9 giugno sono andate in scena, a Pesaro, le prime audizioni dell’undicesima edizione di X Factor. Sul bancone dei giudici, le conferme di Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez e la new entry Asia Argento. La popolare e controversa attrice è sotto l’occhio dei riflettori, non solo perché è una delle novità della stagione, ma anche perché ha partecipato alle audizioni dopo solo un giorno dalla scomparsa del compagno, lo chef francese ...

Asia Argento - alle audizioni di X Factor il giorno dopo il grave lutto per la morte di Anthony Bourdain : di Veronica Cursi A 24 ore dalla tragica notizia del suicidio del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain , Asia Argento si presenta a Pesaro per registrare le prime audizioni di X Factor dove quest'...

Asia Argento alle audizioni di X Factor dopo la morte del compagno Bourdain. La produzione : “Tutta la squadra le è vicina” : Asia Argento ha partecipato sabato sera alle prime audizioni della nuova edizione di X Factor Italia, in programma a Pesaro in questo fine settimana. A pochi giorni dalla morte del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, ha deciso di non mancare al debutto al fianco della squadra di giudici, completata da Manuel Agnelli, Fedez e Mara Maionchi. La produzione del talent show targato Sky ha espresso solidarietà con un messaggio pubblicato sui ...

X Factor 2018 - i giudici si stringono intorno ad Asia Argento colpita dal grave lutto : “Il nostro giudice Asia Argento, nonostante stia vivendo un momento difficilissimo, ha scelto di essere presente oggi a Pesaro per il primo giorno di Audizioni. Tutta la squadra di #XF12 le è vicina e rispetta la sua scelta”. Con queste parole pubblicate su Twitter il programma informa i fan che Asia Argento sarebbe stata presente alla registrazione della prima puntata del talent di Sky Uno. 24 ore dopo la notizia della tragica morte ...

X Factor 2018 : Asia Argento in lutto per la morte di Anthony Bourdain non manca alla prima tappa di Audizioni : X Factor 2018 Asia Argento non ha perso soltanto un fidanzato, ma il suo amore, la sua roccia, il suo protettore. E’ così che ha ricordato Anthony Bourdain, morto suicida in una camera di albergo a Strasburgo due giorni fa, ventiquattro ore prima del debutto dell’attrice a X Factor 2018. La neo giurata, nonostante il lutto, non è voluta mancare alle Audizioni di Pesaro. Il nostro giudice @AsiaArgento, nonostante stia vivendo un ...

