Windows 10 Mobile | disponibile al build 15254 489

VLC si aggiorna per Windows 10 - Windows 10 Mobile e Xbox One : Durante la giornata di ieri, VideoLan ha aggiornato la UWP ufficiale del lettore multimediale VLC disponibile per Windows 10, Windows 10 Mobile, Xbox One e HoloLens. La nuova versione, numerata 3.0.3, introduce alcune novità, correzioni e diversi miglioramenti. Changelog Aggiunto il supporto all’aspect-ratio 2.35:1. Aggiunto un pulsante per mettere i video in loop. Aggiunta codifica e decodifica (si tratta di una funzione ...

Microsoft To-Do : la condivisione delle liste arriva su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Il Colosso di Redmond ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua UWP Microsoft To-Do su tutti i dispositivi Windows 10 e Windows 10 Mobile. La versione è numerata 1.32.1805.30002 e introduce la tanto attesa List Sharing (o condivisione delle liste tradotto in italiano). Si tratta di una funzionalità annunciata da Microsoft già il 28 maggio, quindi pochi giorni fa, che consente agli utenti di condividere le proprie liste di ...

Twitter - Windows 10 e Windows 10 Mobile : il punto della situazione [Aggiornamento 1] : [Aggiornamto1 02/06/2018] Aggiorniamo l’articolo per ricordarvi che, come preannunciato, le vecchie versioni dell’app di Twitter per Windows 10 e Windows 10 Mobile smetteranno di funzionare; il consiglio è quello di passare alla nuova PWA. Articolo originale, Nelle ultime settimane abbiamo assistito a diversi cambiamenti importanti per l’applicazione ufficiale di Twitter con l’abbandono della UWP nativa in ...

Office Mobile : introdotta una novità per Windows 10 e Windows 10 Mobile : La suite di applicazioni facente parte di Office Mobile ha ricevuto l’aggiornamento mensile di giugno e, dopo mesi di update contenenti solo fix di bug, ecco che viene introdotta finalmente una novità. Ricordiamo che Office Mobile è completa scritta in UWP (a differenza dei programmi standard in win32) e la nuova versione, numerata 17.10228, è disponibile al download sul Microsoft Store sia per Windows 10 che per Windows 10 Mobile. La ...

Microsoft Store : arrivano nuove PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Continua ad aumentare il numero delle Progressive Web App che Microsoft rilascia gradualmente sul proprio Store dimostrando di tenere molto a questa tipologia di applicazione che, secondo molti, potrebbe ridurre il cosiddetto app-gap. Di recente, alla lista si sono aggiunte 7 nuove PWA ovviamente disponibili per Windows 10, Windows 10 Mobile e Windows Mixed Reality. Nonostante non siano famosissime, queste riguardano i più disparati settori: dai ...

WhatsApp Beta per Windows 10 Mobile si aggiorna : arriva Live Location : Sebbene con circa 7 mesi di ritardo rispetto ad Android e iOS, la funzionalità Live Location approda oggi anche per gli utenti Windows 10 Mobile. Gli sviluppatori di WhatsApp hanno aggiornato l’applicazione in Beta per Windows 10 Mobile, introducendo la nuova forature anche per la piattaforma targata Microsoft. Questa consente agli utenti di condividere la propria posizione in tempo reale, rilevata attraverso il GPS, nei gruppi oppure ...

Microsoft Store : scoperto nuovo bug in Windows 10 e Windows 10 Mobile : Un nuovo bug è stato segnalato recentemente da alcuni utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile in merito all’installazione di app e giochi dal Microsoft Store.-- Le segnalazioni, pubblicate sia su Reddit che nei vari forum ufficiali, riferiscono di un bug che impedisce il download di nuove applicazioni e giochi dallo Store ufficiale dell’OS targato Redmond; premendo sul pulsante “ottieni ora” la pagina non fa altro che ricaricarsi senza però ...

Windows 10 Mobile : Microsoft rinvia il ritiro delle app enterprise : Circa due settimane fa, Microsoft aveva comunicato tramite la pagina ufficiale di supporto tecnico la rimozione delle sue app enterprise per Windows Phone e Windows 10 Mobile a partire dal 20 maggio 2018. Fortunatamente, il Colosso di Redmond, appena prima dal giorno x, ha cambiato idea forse perchè si è resa conto che i suoi dispositivi Mobile sono ancora utilizzati da svariati utenti aziendali, i quali meritano sicuramente il giusto supporto. ...

WhatsApp per Windows 10 Mobile : la beta introduce novità per gli amministratori : [Aggiornamento1 17/05/2018] L’update è adesso disponibile anche per l’app stabile. Articolo originale, L’applicazione di WhatsApp beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nella mattinata un nuovo aggiornamento scaricabile direttamente dal Microsoft Store. La nuova versione, numerata 2.18.96, porta con sè numerosi fix di bug e una novità dedicata agli amministratori dei gruppi; come ...

WhatsApp per Windows 10 Mobile : la beta introduce novità per gli amministratori : L’applicazione di WhatsApp beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nella mattinata un nuovo aggiornamento scaricabile direttamente dal Microsoft Store. La nuova versione, numerata 2.18.96, porta con sè numerosi fix di bug e una novità dedicata agli amministratori dei gruppi; come preannunciato da alcune indiscrezioni lanciate da WAbetaInfo settimane fa, gli admin possiedono adesso il potere di decidere se tutti ...

Windows 10 Mobile April Update? Ma anche no! : Qualche giorno fa abbiamo riportato una notizia che vi ha letteralmente mandato su di giri: la possibilità di avere sui vostri smartphone Windows 10 Mobile, il tanto chiacchierato April Update, l’ultimo grande aggiornamento di Windows 10! La notizia nel giro di poche ore ha fatto il giro del mondo e ad alimentare le speranze di tutti gli utenti, è stato un presunto errore riportato sul sito ufficiale Microsoft che avrebbe infatti ...

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.401 : E’ da pochissimo disponibile al download la build 15254.401 per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Creators Update (feature 2) appartenenti al ramo di distribuzione Fast, Slow Ring e Release Preview! Tale build introduce semplicemente bug fix. Ecco la lista: IN AGGIORNAMENTO Per effettuare l’aggiornamento, recatevi in Impostazioni, Aggiornamento e Sicurezza, Windows Update.

WhatsApp per Windows 10 Mobile si aggiorna con le novità della beta : L’applicazione stabile di WhatsApp si è appena aggiornata su Windows 10 Mobile alla versione 2.18.88 introducendo le novità implementate settimane fa nella variante beta. Changelog Quando avviate per la prima volta l’applicazione per inserire il numero telefonico, vi viene mostrato un avviso attraverso il quale WhatsApp informa che tutti gli utenti con un’età inferiore ai 16 anni non possono iscriversi alla piattaforma. Maggiori dettagli ...