WIND MUSIC AWARDS 2018 Diretta e scaletta seconda serata | Francesco Gabbani pronto per

WIND MUSIC Awards 2018 | 12 giugno | Anticipazioni e diretta live : Dopo il successo della prima puntata, questa sera, martedì 12 giugno, secondo appuntamento con i Wind Music Awards! Gli attesissimi premi della Musica italiana tornano in prima serata su Rai 1 con le grandi stelle del panorama Musicale italiano che, come di consueto, vengono premiate per i loro recenti successi discografici (certificati da FIMI/Gfk) e live. A condurre la serata Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Noi di TvBlog seguiremo la ...

Mihail/ Chi è? Dalla Romania il grande successo di ''Who you are'' (WIND MUSIC Awards 2018) : Chi è Mihail? Dalla Romania arriva il grandissimo successo di "Who you are" che ha conquistato il mondo e anche il nostro paese. Stasera la ascolteremo su Rai Uno. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:00:00 GMT)

TheGiornalisti/ Video - il loro nuovo singolo "Felicità ***" sta riscuotendo successo (WIND MUSIC Awards 2018) : TheGiornalisti, il loro nuovo singolo "Felicità ***" sta riscuotendo davvero grandissimo successo. Porteranno quello sul palcoscenico di Rai Uno stasera? (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:35:00 GMT)

GIANNA NANNINI / Il successo di 'Amore gigante' e i progetti per il 2018 (WIND MUSIC Awards 2018) : GIANNA NANNINI parteciperà alla premiazione degli Wind Music Awards di oggi 5 giugno: il traguardo raggiunto con 'Amore gigante' e i nuovi progetti dell'estate.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:25:00 GMT)

Dark Polo Gang/ Oggi censurati dalla Rai? Il loro neologismo bufu va sulla Treccani (WIND MUSIC Awards 2018) : La Dark Polo Gang questa sera si esibirà sul palco dei Wind Music Awards 2018: la Rai Censurerà la loro performance? La Treccani, intanto, ha inserito il loro neologismo...(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:25:00 GMT)

Francesco Gabbani/ Sarà ancora suo il tormentone dell'estate? (WIND MUSIC Awards 2018) : Francesco Gabbani, l'artista spera di vedere ancora una sua canzone come tormentone dell'estate. Il suo successo non si arresta dopo la vittoria di Sanremo 2017. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:16:00 GMT)

Tedua / Con il singolo "Mowgli" ha scalato le classifiche italiane (WIND MUSIC Awards 2018) : Tedua, chi è il rapper classe 1994 che ha letteralmente sbancato le classifiche italiane con il suo singolo Mowgli. Questa sera torna sul palcoscenico dei Wind Music Awards 2018 su Rai 1(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:08:00 GMT)

SHADE/ Vito Ventura - "la musica mi fa sentire utile anche per gli altri" (WIND MUSIC Awards 2018) : Tra i premiati degli Wind Music Awards ci sarà oggi anche SHADE, il rapper conosciuto per i singoli 'Bene ma non benissimo' e 'Irraggiungibile' con Federica Carta.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:05:00 GMT)

GIORGIA/ Riuscirà a ripetere il successo dell'anno scorso con Oronero? (WIND MUSIC Awards 2018) : GIORGIA torna questa sera all'Arena di Verona per la seconda serata di premiazione degli Wind Music Awards 2018: il successo di Oronero e del suo ultimo tour.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:59:00 GMT)

FIORELLA MANNOIA/ Dal Bataclan a New York - un'estate Combattente con le date del tour (WIND MUSIC Awards 2018) : FIORELLA MANNOIA torna agli Wind Music Awards, in programma questa sera dall'Arena di Verona, per nuovi riconoscimenti relativi al suo ultimo album e al suo tour.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:34:00 GMT)

Noyz Narcos/ Riproporrà il suo ultimo successo "Enemy"? (WIND MUSIC Awards 2018) : Noyz Narcos, il ragazzo ha ottenuto un grande successo con il suo tour e il brano Enemy sta spopolando. Porterà quello sul palcoscenico di Rai Uno? (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:23:00 GMT)

Max Pezzali - Nek - Francesco Renga/ Il nuovo trio pronto a sorprendere ancora tutti (WIND MUSIC Awards 2018) : Max Pezzali, Nek, Francesco Renga: il nuovo trio pronto a sorprendere anche durante l'estate. Cosa canteranno stasera durante l'evento Musicale? (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:17:00 GMT)

IL VOLO/ Il nuovo album è top-secret - ecco perchè (WIND MUSIC Awards) : Il VOLO agli Wind Music Awards, in onda questa sera su Rai 1, ripropongono i loro più grandi successi. A breve un nuovo tour in Italia e l'attesissimo album.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:08:00 GMT)

Negramaro/ Giuliano Sangiorgi canterà "Amore che torni"? (WIND MUSIC Award 2018) : Negramaro, Giuliano Sangiorgi torna sul palco dei Wind Music Award 2018 Il gruppo italiano sarà infatti impegnato nei prossimi mesi con il loro tour, prima data 24 Giugno(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:03:00 GMT)