Wind Music Awards 2018 | Diretta 12 giugno | La Rua | Federica Carta

Shade/ Sul palco con Federica Carta. A Carlo Conti : “Mia nonna ti adora” (Wind Music Awards) : Tra i premiati degli Wind Music Awards ci sarà oggi anche Shade, il rapper conosciuto per i singoli 'Bene ma non benissimo' e 'Irraggiungibile' con Federica Carta.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 23:36:00 GMT)

Ermal Meta canta Dall’Alba Al Tramonto ai Wind Music Awards in mezzo al pubblico dell’Arena e riceve il premio per il Live (video) : Ermal Meta canta Dall'Alba Al Tramonto ai Wind Music Awards 2018: martedì 12 giugno il cantautore di Fier è tornato sul palco dell'Arena di Verona per esibirsi con il suo nuovo singolo estivo, estratto dall'album certificato disco d'oro Non abbiamo armi. Ermal Meta, che martedì scorso si è esibito insieme a Fabrizio Moro in Non mi avete fatto niente, ha fatto ritorno sul palco della prestigiosa Arena di Verona per ritirare alcuni premi. Per ...

MIHAIL/ Chi è? La sua "Who you are" ha conquistato il Belpaese (Wind Music Awards 2018) : Chi è MIHAIL? dalla Romania arriva il grandissimo successo di "Who you are" che ha conquistato il mondo e anche il nostro paese. Stasera la ascolteremo su Rai Uno. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 23:18:00 GMT)

Riki ai Wind Music Awards premiato per i successi dell’ultimo anno prima del Sud America : video Polaroid e Dolor de cabeza : Riki ai Wind Music Awards ritira i premi per i singoli e per l'album Mania. Si sarebbe dovuto esibire nel corso della prima serata dei Wind Music Awards ma lo stress lo ha costretto a posticipare l'apparizione sul palco dell'Arena di Verona. Solo la scorsa settimana sembrava che Riki fosse destinato ad abbandonare tutto nel pieno della promozione 2018 ma è bastato qualche giorno di riposo per riprendere le stressanti ed incessanti attività ...

Wind Music Awards 2018/ Diretta - scaletta : i Maneskin con Chosen e Morirò da Re (seconda puntata) : Wind Music Awards 2018, Diretta della seconda serata: scaletta e cantanti previsti oggi, martedì 12 giugno. Tutti gli ospiti e le informazioni per seguire l'evento in streaming.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:48:00 GMT)

Maneskin/ A novembre partirà il nuovo tour (Wind Music Awards) : Ci saranno anche i Maneskin sul palco degli Wind Music Awards: la band romana presenterà i suoi singoli di maggiore successo 'Chosen' e 'Morirò da re'.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:47:00 GMT)

I Negramaro ai Wind Music Awards prima dei concerti negli stadi 2018 con Fino all’Imbrunire e La prima volta (video) : Alla vigilia del tour negli stadi che debutta il 24 giugno, i Negramaro ai Wind Music Awards 2018 hanno ricevuto diversi premi legati all'ultimo album in studio, Amore che Torni, che dà anche il titolo alla nuova tournée in partenza. Il terzo singolo Amore che torni è appena entrato in rotazione radiofonica, accompagnato da un nuovo video diretto da Tiziano Russo come i precedenti relativi ai primi due singoli estratti dall'album. Ma ...

