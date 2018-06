Wind Music Awards 2018 | 12 giugno | Tutti i cantanti premiati e le esibizioni

Wind Music AWARDS 2018/ Diretta - scaletta seconda puntata e ospiti : Antonacci con Mio Fratello (12 giugno) : WIND MUSIC AWARDS 2018, Diretta della seconda serata: scaletta e cantanti previsti oggi, martedì 12 giugno. Tutti gli ospiti e le informazioni per seguire l'evento in streaming.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 23:47:00 GMT)

Federica Carta e La Rua/ Il premio per il singolo “Sull’orlo di una crisi d’amore” (Wind Music Awards) : Federica Carta e La Rua saliranno sul palco de l'Arena di Verona in occasione degli Wind Music Awards: la band e la cantante di Amici in 'Sull'orlo di una crisi di amore'.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 23:47:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 | Diretta 12 giugno | La Rua | Federica Carta : [live_placement] prosegui la letturaWind Music Awards 2018 | Diretta 12 giugno | La Rua | Federica Carta pubblicato su TVBlog.it 12 giugno 2018 23:42.

Shade/ Sul palco con Federica Carta. A Carlo Conti : “Mia nonna ti adora” (Wind Music Awards) : Tra i premiati degli Wind Music Awards ci sarà oggi anche Shade, il rapper conosciuto per i singoli 'Bene ma non benissimo' e 'Irraggiungibile' con Federica Carta.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 23:36:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 | Diretta 12 giugno | Baby K : [live_placement] prosegui la letturaWind Music Awards 2018 | Diretta 12 giugno | Baby K pubblicato su TVBlog.it 12 giugno 2018 23:25.

Ermal Meta canta Dall’Alba Al Tramonto ai Wind Music Awards in mezzo al pubblico dell’Arena e riceve il premio per il Live (video) : Ermal Meta canta Dall'Alba Al Tramonto ai Wind Music Awards 2018: martedì 12 giugno il cantautore di Fier è tornato sul palco dell'Arena di Verona per esibirsi con il suo nuovo singolo estivo, estratto dall'album certificato disco d'oro Non abbiamo armi. Ermal Meta, che martedì scorso si è esibito insieme a Fabrizio Moro in Non mi avete fatto niente, ha fatto ritorno sul palco della prestigiosa Arena di Verona per ritirare alcuni premi. Per ...

MIHAIL/ Chi è? La sua "Who you are" ha conquistato il Belpaese (Wind Music Awards 2018) : Chi è MIHAIL? dalla Romania arriva il grandissimo successo di "Who you are" che ha conquistato il mondo e anche il nostro paese. Stasera la ascolteremo su Rai Uno. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 23:18:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 | Diretta 12 giugno | Coez : [live_placement] prosegui la letturaWind Music Awards 2018 | Diretta 12 giugno | Coez pubblicato su TVBlog.it 12 giugno 2018 23:03.

Riki ai Wind Music Awards premiato per i successi dell’ultimo anno prima del Sud America : video Polaroid e Dolor de cabeza : Riki ai Wind Music Awards ritira i premi per i singoli e per l'album Mania. Si sarebbe dovuto esibire nel corso della prima serata dei Wind Music Awards ma lo stress lo ha costretto a posticipare l'apparizione sul palco dell'Arena di Verona. Solo la scorsa settimana sembrava che Riki fosse destinato ad abbandonare tutto nel pieno della promozione 2018 ma è bastato qualche giorno di riposo per riprendere le stressanti ed incessanti attività ...

Wind Music Awards 2018/ Diretta - scaletta : i Maneskin con Chosen e Morirò da Re (seconda puntata) : Wind Music Awards 2018, Diretta della seconda serata: scaletta e cantanti previsti oggi, martedì 12 giugno. Tutti gli ospiti e le informazioni per seguire l'evento in streaming.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:48:00 GMT)

Maneskin/ A novembre partirà il nuovo tour (Wind Music Awards) : Ci saranno anche i Maneskin sul palco degli Wind Music Awards: la band romana presenterà i suoi singoli di maggiore successo 'Chosen' e 'Morirò da re'.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:47:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 | Diretta 12 giugno | TheGiornalisti : [live_placement] prosegui la letturaWind Music Awards 2018 | Diretta 12 giugno | TheGiornalisti pubblicato su TVBlog.it 12 giugno 2018 22:46.

Wind Music Awards 2018 | Diretta 12 giugno | Maneskin : [live_placement] prosegui la letturaWind Music Awards 2018 | Diretta 12 giugno | Maneskin pubblicato su TVBlog.it 12 giugno 2018 22:40.

Wind Music Awards 2018 | Diretta 12 giugno | Negramaro : [live_placement] prosegui la letturaWind Music Awards 2018 | Diretta 12 giugno | Negramaro pubblicato su TVBlog.it 12 giugno 2018 22:24.