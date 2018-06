Vox Populi | Rai3 racconta in access l’evoluzione della società italiana

davidemaggio

: FuturoMolise | Vox Populi fa tappa a Venafro-Parco Di Bona, dove ha sede la scuola 'moli.form' - futmolise : FuturoMolise | Vox Populi fa tappa a Venafro-Parco Di Bona, dove ha sede la scuola 'moli.form' - PRossazzurra46 : Vox populi: Lacrime & Rabbia - officialCt46net : Vox populi: Lacrime & Rabbia -

(Di martedì 12 giugno 2018) Vox Pupuli,Come eravamo. E come siamo. Ormai a fine stagione,lancia un nuovo appuntamento nel proprioprime time: un docu-reality con l’obiettivo dire i cambiamenti avvenuti nellanegli ultimi quarant’anni. Usi, costumi, abitudini, vizi e virtù. Vox Pupuli è il titolo del programma che debutterà lunedì 18 giugno alle ore 20.30, per cinquanta puntate da 20 minuti ciascuna, dal lunedì al venerdì. Vox Pupuli documenterà come si sono evoluti la vita e le abitudini dei nostri connazionali in riferimento a vari aspetti: dal concetto di famiglia a quello di coppia, dal lavoro al tempo libero, passando per l’amore, la sessualità, l’istruzione, il rapporto con gli ’stranieri’. La striscia quotidiana, a cura di Luca Martera, raccoglierà materiale video proveniente dagli archivi e dalle Teche Rai, che ...