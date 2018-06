Voti in cambio di 30 euro | 25 arresti nel blitz antimafia a Latina

Russia 2018 - figurine Panini in cambio di Voti? Incredibile - ma vero : Follie del mondo del calcio e della politica, mai come in questa circostanza uniti in un surreale binomio. Le promesse sono un leitmotiv delle campagne elettorali , talvolta vengono mantenute, altre volte ...

Russia 2018 - figurine Panini in cambio di Voti? Incredibile - ma vero Video : Follie del mondo del calcio e della politica, mai come in questa circostanza uniti in un surreale binomio. Le promesse sono un leitmotiv delle campagne elettorali, talvolta vengono mantenute, altre volte restano lettera morta. Che però un candidato sindaco prometta ai cittadini scorte di figurine Panini ed il relativo album non era mai accaduto, ma in un Paese travolto da un positivo delirio per una qualificazione ai Mondiali [Video]che mancava ...

Figurine in cambio di Voti! In Perù è Mondiale-mania : Per la prima volta dal 1982 il Perù torna a disputare un Mondiale e nel Paese è scoppiata una vera e propria Panini-mania, coi tifosi a cercare di accaparrarsi con ogni mezzo le Figurine dei loro ...

Voto di scambio alle Regionali - a Bari 23 condanne : "Il clan procurò Voti al candidato Mariella" : Gli uomini affiliati al clan Di Cosola tentarono di condizionare l'esito delle elezioni prucrando voti in cambio di denaro per il candidato con la lista...

Arrestato Giuseppe Gennuso - voto di scambio Sicilia/ Cancelleri ”Voti sporchi per Musumeci” : Ternullo deputata : voto di scambio in Sicilia, Arrestato deputato Giuseppe Gennuso: c'è l'aggravante mafiosa? Le ultime notizie sul terremoto nella politica Siciliana: Ternullo neo deputata(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:10:00 GMT)

SICILIA - Voti DI SCAMBIO : ARRESTATO CAPUTO/ Lega - tra gli indagati anche Pagano e Attaguile : Lega, arresti in SICILIA per voto di SCAMBIO: ai domiciliari Salvino e Mario CAPUTO, ex deputato leghista in Ars. Salvini convoca in fretta il deputato indagato Alessandro Pagano(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:29:00 GMT)

Arrestati due esponenti della Lega in Sicilia. L’accusa : «Promettevano lavoro in cambio di Voti» : Si tratta dell’ex deputato regionale siciliano Salvino Caputo, dirigente di «Noi con Salvini», e del fratello Mario, candidato non eletto durante le ultime elezioni dell’Ars

“Voti in cambio di posti di lavoro” : esponenti di Noi con Salvini arrestati per voto di scambio : Nella mattinata di oggi, a Palermo sono stati arrestati due esponenti del movimento leghista "Noi con Salvini" con l'accusa di voto di scambio, gli avvocati Salvino e Mario Caputo. Stando a quanto si apprende, il primo è stato commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo di “Noi con Salvini” e il secondo invece è stato candidato all'Ars per il movimento della Lega alle scorse elezioni.Continua a leggere

"Lavoro in cambio di Voti" - arrestati due esponenti Lega : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Con l'accusa di voto di scambio i Carabinieri del Provinciale di Palermo hanno arrestato l'ex deputato regionale siciliano Salvino Caputo, dirigente di 'Noi con Salvini'. L'ex parlamentare, avvocato di Monreale, commissario straordinario per i comuni della provincia di

"Lavoro in cambio di Voti" - arrestati due esponenti Lega : Palermo, 4 apr. , AdnKronos, - Con l'accusa di voto di scambio i Carabinieri del Provinciale di Palermo hanno arrestato l'ex deputato regionale siciliano Salvino Caputo, dirigente di 'Noi con Salvini'.

"Lavoro in cambio di Voti" - arrestati due esponenti Lega : Con l'accusa di voto di scambio i Carabinieri del Provinciale di Palermo hanno arrestato l'ex deputato regionale siciliano Salvino Caputo, dirigente di 'Noi con Salvini' . L'ex parlamentare, avvocato ...

“Lavoro in cambio di Voti” - arrestati due esponenti Lega : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Con l’accusa di voto di scambio i Carabinieri del Provinciale di Palermo hanno arrestato l’ex deputato regionale siciliano Salvino Caputo, dirigente di ‘Noi con Salvini’. L’ex parlamentare, avvocato di Monreale, commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento ‘Noi con Salvini’ durante le elezioni della scorsa primavera, è finito agli ...

"Voti in cambio di promesse di posti di lavoro" : ai domiciliari l'ex deputato Caputo : Dodici episodi di compravendita di voti in cambio di promesse di posti di lavoro o altre utilità. È quanto avrebbe dimostrato la Procura di Termini Imerese, nelle indagini che hanno portato questa mattina all'...

Palermo - “posti di lavoro in cambio di Voti” : ai domiciliari due rappresentanti di Noi con Salvini in Sicilia : L’ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Monreale di An Salvatore Caputo detto Salvino, avvocato penalista e commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento “Noi con Salvini” durante le elezioni amministrative della scorsa primavera, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di voto di scambio insieme al fratello Mario, anche lui avvocato, e candidato alle ultime elezioni ...