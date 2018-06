Volley – La Millenium Savallese annuncia la partnership con Banca Valsabbina | nuovo title

Volley – Millenium Savallese : domani la presentazione di Nicoletti a Brescia : Mercoledì 13 ore 18 Nicoletti si presenta a Brescia. L’opposto classe ’96 si staccherà dagli allenamenti con la Nazionale U23 per salutare stampa, tifosi e appassionati Mercoledì 13 Giugno alle ore 18.00 Anna Nicoletti sarà a disposizione di stampa, tifosi, sponsor e appassionati per la presentazione e le interviste di rito. La giocatrice veneta raggiungerà Brescia nel pomeriggio per incontrare la dirigenza Millenium, ...

Volley – Che colpo di mercato per la Millenium Savallese : ingaggiata l’olandese Pietersen : Botto di mercato Millenium con l’olandese Pietersen in posto 4. Fuoco d’artificio internazionale nel mercato della Millenium, che si garantisce le prestazioni di una top player come la schiacciatrice olandese Judith Pietersen, già scudettata con Novara Nata a Einbergen il 3 luglio 1989, la nuova Leonessa inizia la carriera come centrale nella stagione 2005-06, quando sedicenne debutta nella Eredivisie (la serie A1 olandese) con la ...

Volley – Giovanili : la Millenium Brescia alle Kinderiadi in Valcamonica con Chiara Sivieri : Prosegue il percorso dell’alzatrice Millenium in selezione con il Trofeo delle Province. Lunedì e mercoledì ancora allenamenti aperti al Raffello di San Polo Grande soddisfazione nelle Giovanili della Millenium Brescia. L’alzatrice Chiara Sivieri è stata selezionata nel roster della Rappresentativa territoriale di Brescia che parteciperà al prossimo Trofeo delle Province-Kinderiadi. La kermesse che comprende le formazioni Under 14 ...

Pallavolo – Giovanili Volley Millenium Brescia : si parte con un nuovo corso e nuovo staff tecnico : Il settore giovanile della Volley Millenium Brescia si rinnova: ecco il nuovo staff tecnico e le altre novità In vista della stagione 2018-19, la Millenium Brescia alza il sipario sui programmi del settore giovanile. Nei giorni scorsi la dirigenza bianconera, presso la palestra che gestisce, ovvero il Polivalente di via Raffaello a Brescia (zona San Polo) ha reso noto il nuovo progetto che coinvolgerà nei prossimi tre anni le oltre 150 tesserate ...

Volley – La Millenium Savallese conferma Maria Chiara Norgini per l’A1 : Norgini raddoppia: la giocatrice umbra si ferma al Millenium come vice Parlangeli per il secondo anno e completa così il reparto dei liberi. Il mosaico della Millenium, stagione 2018-19, in vista del campionato di A1, si arricchisce con un’altra conferma: Maria Chiara Norgini. L’atleta, nata a Foligno l’11 settembre 1998, ma perugina doc, resterà in maglia Millenium anche nella prossima stagione dove ricoprirà il ruolo di ...

Beach Volley – Ci sarà Isabella Di Iulio per la regia della Millenium : Da Scandicci a Brescia, Millenium si affida alle mani di Isabella Di Iulio. sarà l’alzatrice abruzzese in cabina di regia a guidare la formazione di coach Enrico Mazzola, neopromossa in serie A1 Nata a Pescina, provincia de L’Aquila, il 26 novembre del 1991, la nuova Leonessa, alta 175 centimetri, si è affacciata al Volley nazionale nella stagione 2008-09 con la maglia della Brunelli Nocera Umbra, esordendo in serie A2 il 21 dicembre ...

Volley – Giovanili : mercoledì la presentazione del progetto della Millenium Brescia Savallese e pizzata di fine anno : Giovanili: mercoledì 30 la presentazione del progetto e pizzata di fine anno. Alle 19 al Polivalente l’incontro aperto con il nuovo coordinatore, dalle 20.30 pizzata generale ai Silvani, presenti anche gli amici dello Star Camp. U16 vittoriosa e 3 Leonessa saranno sulla sabbia con la selezione territoriale Dopo il bellissimo evento “Gioca Volley S3 In Sicurezza” a Brescia promosso dalla Fipav e dalla Polizia Ferrovia con la partecipazione ...

Volley – La Millenium Savallese rinnova il libero Francesca Parlangeli : Il libero Francesca Parlangeli al rinnovo per l’A1. La torinese sigla l’accordo per un’altra annata alla corte di Mazzola. Esponenziale la sua crescita: con l’A1 ha militato in tutte le categorie (tranne la 1° divisione) Si sta delineando sempre di più il quadro della Millenium Brescia in vista del campionato 2018-19 in serie A1. Lo scacchiere di coach Enrico Mazzola si arricchisce di un’altra conferma: il libero ...

Volley – Giovanili Millenium Savallese : ottima U13 e grandi cambiamenti in vista : U13 da applausi mentre la società getta le basi per il futuro prossimo non solo della serie A, anche il giovanile avrà una svolta. La Millenium Brescia, sta lavorando assiduamente in vista della stagione 2018-19, non solo sull’allestimento del roster che comporrà la prima squadra ma, ha orizzonti più ampi anche per quanto riguarda il settore giovanile. Nel 2017-18 dalla serie D Young all’Under 12, l’esercito delle piccole ...

Volley – Il coach della Millenium Brescia - Enrico Mazzola - sarà ospite nella trasmissione ‘Volley Dab’ di Radio Codogno : La serà di giovedì 17 maggio, il coach della Millenium Brescia, Enrico Mazzola, interverrà ai microfoni di Radio Codogno nel corso della trasmissione ‘Volley Dab’ Domani sera, giovedì 17 maggio, a partire dalle 20.40, il nostro coach Enrico Mazzola sarà ospite nella ventiseiesima puntata della trasmissione Radiofonica Volley Dab di Radio Codogno. Intervistato dalla conduttrice ex nazionale Michela Monari, e sua giocatrice ai tempi ...