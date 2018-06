Volley Club Frascati | Un’altra finale | l’Under 12

Volley - Zaytsev abbraccia Modena 'Sfida incredibile - onorerò la storia del club' : UNA CARRIERA DI TRIONFI - Zaytsev vanta nel proprio palmares un argento olimpico a Rio 2016, un bronzo a Londra 2012, 2 argenti e un bronzo europei, 1 argento in Coppa del Mondo 2015, 2 campionati ...

Volley Club Frascati : Musetti - peccato per la nostra U16 : Roma – “Una grande giornata di pallavolo”. Il cuore del presidente del Volley Club Frascati Massimiliano Musetti non è rimasto insensibile alla splendida giornata di Volley andata in scena domenica scorsa presso il palazzetto dello sport di Vermicino. Il Club tuscolano, infatti, ha ospitato sia le finali maschili Under 16 e Under 20, sia quelle del terzo e quarto posto e del primo e secondo della categoria Under 16 femminile. ...

Volley – Costituita l’Associazione dei Club Europei - giornata storica per la pallavolo femminile : giornata storica per la pallavolo femminile di vertice: si costituisce l’Associazione dei Club Europei, varata la ‘Carta di Milano’ Il 14 maggio 2018 resterà una data storica nel panorama del Volley internazionale. A Milano, infatti, si è Costituita l’Associazione dei Club Europei, formata dai rappresentanti delle Società che hanno preso parte al ‘Club Euro Meeting‘, organizzato dalla Lega pallavolo Serie A ...

Volley Club Frascati : Under 13 tra le prime quattro della regione : Roma – Pochi giorni fa l’Under 14 femminile del Volley Club Frascati aveva centrato il primo “storico” approdo alle finali nazionali di una formazione giovanile del Club tuscolano sotto la gestione di Massimiliano Musetti. Ma questa è una stagione ricchissima di soddisfazioni per il sodalizio frascatano e all’appello non ha voluto mancare nemmeno l’Under 13 femminile. Le ragazze allenate da Patrick Mineo hanno superato per 2-1 Tor ...

Volley Club Frascati : Presidente Musetti orgoglioso : Roma – L’Under 14 femminile del Volley Club Frascati è nella “storia recente” del Club. Le ragazze allenate da coach Patrick Mineo sono il primo gruppo della gestione triennale del Presidente Massimiliano Musetti a riuscire ad ottenere l’accesso per le finali nazionali di categoria. Il traguardo è stato ottenuto nello scorso fine settimana ad Amatrice dove si sono giocate le finali regionali. Nella sfida per il terzo e quarto posto, ...

Volley : A2 Maschile - Play Out : Gara 4 Catania-Club Italia : in gioco la salvezza : CATANIA- I Play Out devono emettere ancora una sentenza. Dopo le salvezze acquisite da Geosat Geovertical Lagonegro e Conad Reggio Emilia , a spese di Pag Taviano e Acqua Fonteviva Massa, c'è da ...

Volley Club Frascati (Under 14) : Mineo - conta l’atteggiamento : Roma – L’Under 14 femminile del Volley Club Frascati è arrivata all’ultimo appuntamento stagionale, almeno nel Lazio. Domenica ad Amatrice, infatti, si giocherà la sfida valida per il terzo e quarto posto regionale contro Terracina. La gara, oltre al platonico podio laziale, metterà in palio anche il pass per la fase nazionale. In semifinale, invece, le ragazze del direttore tecnico e coach Patrick Mineo erano state sconfitte per 3-0 dal ...

Volley : A2 Maschile - Play Out - Catania non molla batte il Club Italia e va 1-2 : VIGNA DI VALLE , ROMA, -La Messaggerie Bacco Catania non molla. Oggi i ragazzi di Rigano non avevano alternative: potevano solo vincere stasera per non dover dire addio anzitempo alla serie A2. Lo ...

Volley Club Frascati (Under 14) : Cicola e Musetti - ottimo risultato : Roma – Continua la splendida cavalcata stagionale dell’Under 14 Eccellenza del Volley Club Frascati. Le ragazze allenate da Patrick Mineo hanno superato ai quarti di finale del tabellone regionale la Virtus Roma per 3-0. E si sono guadagnate non solo l’accesso alle semifinali regionali, ma anche il “pass” per proseguire successivamente il percorso nella fase nazionale della categoria. “Solo al pensiero di avere una simile opportunità ...

Volley : A2 Maschile - Play Out : il Club Italia in Gara 1 supera Catania : VIGNA DI VALLE , ROMA, - Parte subito forte il Club Italia Maschile nel Play Out contro la Messaggerie Bacco Catania che mette in palio la permanenza in A2. La squadra di Monica Cresta si è imposta ...

Volley - Davide Mazzanti : “La mia Italia : in Nazionale solo chi gioca con i club - convocazioni in base al rendimento. Verso le Olimpiadi 2020…” : Davide Mazzanti ha svelato la composizione del gruppo allargato con il quale affronterà la lunga estate che porterà ai Mondiali in Giappone. Il CT della Nazionale Italiana di Volley femminile ha poi deciso di commentare le proprie convocazioni. Queste le spiegazioni che il coach marchigiano ha rilasciato alla Federazione: “Il principale criterio di selezione è stato il rendimento che le atlete hanno avuto nel corso della stagione di club. Nella ...