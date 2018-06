Volley | A2 Femminile | primo acquisto per Collegno | Noura Mabilo

Volley : A2 Femminile - Hillary Hurley nuovo ingaggio per Soverato : Soverato , CATANZARO, - Il Volley Soverato ha messo a segno un altro colpo di mercato ingaggiando la schiacciatrice statunitense Hillary Hurley. Ventinovenne, originaria della California, Redding ...

Volley Femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Thailandia (12 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi martedì 12 giugno si gioca Italia-Thailandia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre giocheranno di fronte al proprio pubblico del PalaSele di Eboli (Salerno): 7000 spettatori sosteranno una squadra che va a caccia della vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Cristina Chirichella e compagne sono reduci dai trionfi contro le corazzate Cina, ...

Volley Femminile - Nations League 2018 : Italia - corsa disperata verso la Final Six. Si riparte contro la Thailandia a Eboli : L’Italia vuole continuare a credere nella possibilità di qualificarsi alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile ed è pronta ad affrontare l’ultima tappa del torneo internazionale con rinnovato entusiasmo. Le azzurre, dopo aver surclassato Olanda e Serbia al tie-break, hanno capito di potere tenere il passo delle migliori formazioni in circolazioni (sono state sconfitte le Finaliste degli ultimi Europei, dopo aver ...

Volley Femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per la tappa di Eboli. Formazione top per sognare in casa : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per l’ultima tappa della Nations League 2018. Dal 12 al 14 giugno, le azzurre giocheranno al PalaSele di Eboli (Salerno) contro Thailandia, Belgio, Brasile. La nostra Nazionale ha bisogno di tre vittorie, contestualmente a dei passi falsi di Olanda e Turchia, per qualificarsi alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Escono dal gruppo ...

Volley : A1 Femminile - Brescia ingaggia l'olandese Pietersen : Brescia - Acquisto di grande spessore internazionale per la Millenium Brescia, che si garantisce le prestazioni della top player olandese Judith Pietersen , schiacciatrice già scudettata con Novara . ...

Volley Femminile - Nations League 2018 : Italia - tre vittorie per centrare le Final Six. Ma c’è il Brasile all’orizzonte : L’Italia prosegue la corsa verso la Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Dopo gli ultimi successi contro Olanda, Serbia e Cina, le azzurre hanno dimostrato di poter puntare in alto e ora sono al sesto posto in classifica. Ma adesso, nell’ultima tappa che giocheranno a Eboli dal 12 al 14 giugno, servono tre vittorie, e anche qualche passo falso di Olanda e Turchia. Le speranze sono poche, ma Cristina Chirichella e ...

Volley : A1 Femminile - Judith Pietersen giocherà a Brescia : Brescia -La Millenium Brescia prosegue la campagna di rafforzamento in vista del prossimo campionato che segnerà l'esordio della formazione di Mazzola in Serie A1. La società lombarda ha ...

Volley : A2 Femminile - Napodano è il libero di Soverato : Soverato , CATANZARO, - La società Volley Soverato comunica di avere ingaggiato il libero Francesca Napodano , ex Pomì Casalmaggiore serie A1. Continua, quindi, la campagna acquisti della società del ...

Volley Femminile - Nations League 2018 : l’Italia emoziona contro le corazzate - vittorie e gioco per il futuro. Ma la Final Six… : Due imprese confezionate contro Serbia e Olanda, filotto completo di successi a Rotterdam, cinque successi di fila complessivi considerando anche la precedente tappa e l’Italia prova a volare nella Nations League 2018 di Volley femminile. La rincorsa verso la Final Six è sempre più complessa (dobbiamo vincere le tre partite di Eboli e sperare soprattutto in passi falsi di Turchia e Olanda) ma intanto arrivano ottime risposte sotto il ...

Volley Femminile - Nations League 2018 : Italia - corsa su Turchia e Olanda per la Final Six. Missione complicata : tutte le combinazioni e la classifica : L’Italia è ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile ma la situazione è davvero critica alla vigilia dell’ultima tappa della fase preliminare. Agli atti conclusivi della neonata competizione internazionale si qualificano le prime cinque della classifica generale più la Cina, già ammessa in qualità di Paese organizzatore. Le azzurre ora occupano il sesto posto con 7 vittorie e ...

Volley Femminile - Nations League 2018 : Italia-Rep. Dominicana 3-0 - le pagelle delle azzurre. Chirichella sugli scudi - ottima Pietrini : L’Italia ha surclassato la Repubblica Dominicana per 3-0 e ha infilato la settima vittoria nella Nations League 2018 di Volley femminile rimanendo in corsa per la qualificazione alla Final Six. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in campo a Rotterdam. CRISTINA Chirichella: 7. Partita di assoluto spessore da parte della nostra capitana, scatenata sottorete e sempre puntuale con i primi tempi. La centrale firma 6 stampatone e ...

Volley : A2 Femminile - Valentina Tirozzi ritorna a giocare a Conegliano : Conegliano , TREVISO, - Valentina Tirozzi torna a giocare nell'Imoco Conegliano. La 32enne schiacciatrice avellinese, alta 182 cm, è stata presentata oggi in centro a Treviso dalla società che lasciò ...

Volley Femminile - Nations League 2018 : l’Italia polverizza la Rep. Dominicana - passeggiata caraibica e settima vittoria : Tutto facile per l’Italia che surclassa la Repubblica Dominicana per 3-0 (25-18; 25-15; 25-20) nel match che chiudeva la tappa di Rotterdam (Paesi Bassi) valida per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre non hanno avuto alcun problema contro le modeste caraibiche e hanno chiuso i conti in appena 80 minuti di gioco, dominando in lungo e in largo con grande autorevolezza. Non c’è mai stata partita, eccezion fatta per un ...

Beach Volley - tutto pronto per il Campionato italiano assoluto maschile e femminile : si parte l’8 giugno da Lecce : Da venerdì 8 a domenica 10 giugno il circuito nazionale organizzato dalla Federazione italiana pallavolo prenderà il via sul litorale di Lecce Semaforo verde per l’edizione 2018 del Campionato italiano assoluto maschile e femminile di Beach volley: da venerdì 8 a domenica 10 giugno il circuito nazionale organizzato dalla Federazione italiana pallavolo prenderà il via sul litorale di Lecce, a Marina di San Cataldo. Il più grande evento ...