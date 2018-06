Vogue Italia e Mazda Motor Italia | party per Vision Coupe

Vogue Italia e Leica - la mostra dedicata ai talenti della fotografia : Inaugura il 4 giugno la mostra When Ethics meets Aesthetics organizzata da Vogue Italia in collaborazione con Leica Camera Italia. Dopo il successo del Photo Vogue Festival, continuano le iniziative di Vogue Italia per la promozione dei talenti fotografici, individuati dalle photoeditors di Vogue Italia attraverso lo scouting su PhotoVogue, la piattaforma fotografica di Vogue.it. La partnership di PhotoVogue con Leica Camera Italia, da ...

Pioggia di critiche per la cover di Vogue Italia di Gigi Hadid : Indietro 4 maggio 2018 2018-05-04T17:39:48+00:00 ROMA – Sta creando non poche polemiche la cover di Vogue Italia di Gigi Hadid. La top model, fotografata da Steven Klein, è seduta sul modello Justin Martin e indossa una tuta di Dolce & Gabbana. A catturare l’attenzione non è, però, il look della 23enne ma il colore della sua […]

Vogue Italia scurisce la pelle di Gigi Hadid. È polemica - ma lei si difende : "Fuori dal mio controllo" : La sua pelle è stata resa molto più scura, tanto da renderla quasi irriconoscibile. Per questo motivo la modella Gigi Hadid è stata pesantemente criticata, così come è stato criticato Vogue Italia che ha ospitato lo scatto sulla copertina. Il ricorso a Photoshop da parte della rivista non è sfuggito agli occhi attenti degli osservatori: "Non sembra lei", hanno scritto molti utenti. "È la peggiore ...

Gigi Hadid con la pelle scura per Vogue Italia : 'È offensiva'. E la modella risponde così : Gigi Hadid in un certo senso si schiera con i suoi followers indignati, e nel post continua a scrivere a proposito dell'importanza dell'immagine della donna che il mondo della moda propone ogni ...