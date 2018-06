Vodafone sfida Iliad | offerta con minuti e SMS illimitati e 50 GB per i già clienti | ma a

Vodafone sfida Iliad : offerta con minuti e SMS illimitati e 50 GB per i già clienti : Vodafone vuole dimostrare che Iliad non è la sola in grado di proporre offerte ricche di traffico dati e così sta proponendo una nuova offerta , chiamata Vodafone Special Unlimited, ad alcuni già clienti selezionati. L'articolo Vodafone sfida Iliad : offerta con minuti e SMS illimitati e 50 GB per i già clienti proviene da TuttoAndroid.

ILIAD IN ITALIA/ Primo negozio avvistato al Sud è a Catania. Verso la sfida a Tim - Vodafone e Wind : ILIAD si prepara a sbarcare in ITALIA . avvistato il Primo negozio al Sud, esattamente in un centro commerciale di Catania. Verso la sfida con Tim, Vodafone e Wind (Pubblicato il Tue, 01 May 2018 16:23:00 GMT)

Wind : nuova All Inclusive a tempo per sfidare Vodafone e Tim che rispondono : 25 aprile, data da cerchiare in rosso sul calendario, anzi in arancione. Festa della Liberazione in Italia, ultima data disponibile per attivare le offerte con cui Wind prova a crescere in quanto a numero di clienti, rubandoli a Vodafone, Tim e a tutta la concorrenza. La Wind Smart 9 Special Limited Edition, ad esempio, permette di attivare 1000 minuti e 15 gb mensili attraverso un'offerta a cui è possibile aderire solo on line. Per reperire ...