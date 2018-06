VLC si aggiorna per Windows 10 | Windows 10 Mobile e Xbox One

surface-phone

(Di martedì 12 giugno 2018) Durante la giornata di ieri, VideoLan hato la UWP ufficiale del lettore multimediale VLC disponibile per10,10One e HoloLens. La nuova versione, numerata 3.0.3, introduce alcune novità, correzioni e diversi miglioramenti. Changelog Aggiunto il supporto all’aspect-ratio 2.35:1. Aggiunto un pulsante per mettere i video in loop. Aggiunta codifica e decodifica (si tratta di una funzione sperimentale). Fix per i problemi con OneDrive. Fix per i problemi con il tema chiaro. Miglioramenti per l’utilizzo di Chromecast. La versione minima di10 supportata è Anniversary Update. Il nuovomento della UWP di VLC è disponibile al download presso il Microsoft Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! VLC (Free,Store) →