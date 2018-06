Virginia Raffaele torna in tv e sbarca sul canale Nove

lanostratv

: RT @mareadisogni: Niente supererà il trash che ci ha regalato Virginia Raffaele #amici17 - bernabei_1992 : RT @mareadisogni: Niente supererà il trash che ci ha regalato Virginia Raffaele #amici17 - mdanielagigli : A questo serale mancava Virginia Raffaele. #Amici17 - Celeste_torchio : RT @nowgoahead: Maria se proprio vuoi invitare qualcuno che faccia ridere c’è solo un nome: Virginia Raffaele, grazie #Amici17 -

(Di martedì 12 giugno 2018)prossimamente sul: ecco cosa farà Dalla prossima stagione televisiva (probabilmente),tornerà in televisione e lo farà come attrice per una miniserie che andrà in onda sul. La notizia è stata data dal sito Davide Maggio. L’ultima apparizione televisiva risale allo scorso Festival di Sanremo: la‘massacrò’ il conduttore e direttore artistico della kermesse Claudio Baglioni nella terza serata. Non potevano mancare anche le sue celebri imitazioni. Da segnalare anche l’illustre ospitata durante lo show ‘Danza con me’ di Roberto Bolle, in onda il 1° giorno del 2018 sul primodel servizio pubblico radiotelevisivo. In quella occasionee il bravissimo Bolle conquistarono letteralmente il pubblico con un remise en scène del celebre spot di una marca di profumi, travolgendo anche ...