Virginia Raffaele sul Nove

(Di martedì 12 giugno 2018)torna sul set, e stavolta lo fa per il: l’attrice romana sarà protagonista di una miniserie, prossimamente in onda sul canale Discovery, della quale sono già in atto le riprese.gira a Trieste una miniserie per ilIl progetto è ancora top secret, ma siamo in grado di svelarvi alcuni dettagli. La serie, il cui titolo provvisorio sarebbe Come Quando Fuori Piove (titolo già usato per una sfortunata fiction di Rai 1 del 2000), si sta girando in questi giorni a Trieste per la regia di Fabio Mollo, docente di regia cinematografica e sceneggiatore, che con i suoi film e documentari ha guadagnato diverse nomination ai Nastri d’Argento. Produce, ça va sans dire, la Itv Movie di Beppe Caschetto, che sulha già fatto esordire, con esiti disastrosi, Fabio Volo con una fiction tutta sua. Per lasi tratta quasi ...