Violenza sessuale su due pazienti | psichiatra latitante trovato a Milano dopo sette anni

Violenza sessuale in un parco ad Arezzo - fermato dai carabinieri. La vittima è una 30enne : Un uomo è stato fermato per Violenza sessuale dai carabinieri di Arezzo. La vittima è una donna di 30 anni, l'episodio denunciato risale alla serata di giovedì. All'interno di un parco, in zona ...

Milano : ricercato per Violenza sessuale - arrestato : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - La polizia di Stato ha rintracciato ieri a Milano un 64enne e un 50enne cittadino di origine cinese destinatari di ordini di esecuzione pena. Il personale del Commissariato di Quarto Oggiaro ha arrestato, dopo sei mesi di indagini, il 64enne (latitante dal 30 dicembre 20

Pamela Mastropietro - il Riesame esclude la Violenza sessuale per Oseghale : “Non la stuprò” : Innocent Oseghale non stuprò Pamela Mastropietro prima della morte della 18enne romana, uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a Macerata. Per il nigeriano, già detenuto ad Ascoli Piceno per l’omicidio della ragazza oltre che per vilipendio, distruzione di cadavere e spaccio di droga, il tribunale del Riesame di Ancona ha escluso la violenza sessuale. I giudici hanno respinto il ricorso della Procura di Macerata che chiedeva di ...

Parma : studentessa di 18 anni denuncia un coetaneo per Violenza sessuale in classe : La ragazza sarebbe stata violentata da un suo compagno di 19 anni, di fronte ad altri due testimoni che nulla avrebbero fatto per difenderla. Lei subito dopo ha riferito tutto alla dirigente scolastica poi è corsa a sporgere denuncia ai carabinieri, che stanno svolgendo le dovute indagini.Continua a leggere

Parma : studentessa 18nne denuncia compagno per Violenza sessuale in classe : Il fatto sarebbe avvenuto lunedì intorno alle 12 in un istituto superiore: un 19enne avrebbe immobilizzato la ragazza e l’avrebbe palpeggiata, in presenza di altri due compagni di classe

Violenza sessuale su turista - arrestato 39enne a Firenze : Violenza sessuale su turista, arrestato 39enne a Firenze Violenza sessuale su turista, arrestato 39enne a Firenze Continua a leggere L'articolo Violenza sessuale su turista, arrestato 39enne a Firenze proviene da NewsGo.

Messina - finisce in carcere per maltrattamenti e querela la compagna per Violenza sessuale : Lei lo denuncia per maltrattamenti e lui la querela per violenza sessuale, ora lui comparirà davanti al gip, mentre lei è indagata. Accade a Messina, dove Simone e Tiziana, conviventi da nove anni, si ...

Violenza sessuale a turista - arrestato : ANSA, - FIRENZE, 3 GIU - I carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni ritenuto responsabile, dopo le indagini, della Violenza sessuale denunciata da una australiana il 24 maggio scorso a Firenze. ...

Harvey Weinstein incriminato per stupro e Violenza sessuale : stupro e violenza sessuale, sono questi i capi d’accusa per Harvey Weinstein incriminato da un grand jury di New York. A renderlo noto l’ufficio del procuratore distrettuale della Grande Mela. Le accuse contro l’ex produttore di Hollywood si basano su quella presentata dai pubblici ministeri in base a due casi specifici avvenuti nel 2013 e nel 2004. L’accusa a Weinstein “Il nostro ufficio non si occuperà di questo ...

LUCIA EVANS - CHI È?/ Denunciò Harvey Weinstein di Violenza sessuale : di recente nel cast della serie Fair City : LUCIA EVANS, chi è l'ex attrice che Denunciò Harvey Weinstein di violenza sessuale e che oggi potrebbe farlo incriminare dopo essersi consegnato alla giustizia.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 22:05:00 GMT)

Lucia Evans - chi è?/ Denunciò Harvey Weinstein di Violenza sessuale : "testimone altamente credibile" : Lucia Evans, chi è l'ex attrice che Denunciò Harvey Weinstein di violenza sessuale e che oggi potrebbe farlo incriminare dopo essersi consegnato alla giustizia.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:30:00 GMT)

Lucia Evans - chi è?/ Denunciò Harvey Weinstein di Violenza sessuale : l'ex attrice potrebbe farlo incriminare : Lucia Evans, chi è l'ex attrice che Denunciò Harvey Weinstein di violenza sessuale e che oggi potrebbe farlo incriminare dopo essersi consegnato alla giustizia.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:25:00 GMT)

Svezia : “rapporto senza consenso è stupro”/ Cosa dice la nuova legge contro la Violenza sessuale : Il Parlamento svedese approva la legge che considera stupro il sesso senza consenso da parte delle donne. Il difficile sarà provarlo, ecco di Cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:06:00 GMT)

Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia - l’ex produttore è accusato di Violenza sessuale : Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia di New York questa mattina, alle 7.25 (ora locale). L’accusa è violenza sessuale. Il fondatore della casa di produzione cinematografica Miramax è andato nel commissariato di Lower Manhattan, dove gli verranno prese le impronte digitali. Quindi sarà trasferito alla Manhattan Criminal Court, dove ascolt...