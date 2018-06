Violenti temporali in Romandia | Losanna particolarmente toccata

Maltempo : primavera sconvolta da nubifragi - bombe d’acqua - grandinate - trombe d’aria e Violenti temporali : E’ caduto il 21% di pioggia in piu’ in una primavera sconvolta da nubifragi, bombe d’acqua, grandinate, trombe d’aria e violenti temporali che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti del clima in una stagione anomala che ha provocato nei campi danni per mezzo miliardo di euro dall’inizio dell’anno, sulla base dei dati Isac Cnr. L’andamento anomalo di quest’anno conferma ...

Maltempo - Violenti temporali nella notte : bombe d’acqua e grandinate flagellano l’Italia : E’ una di quelle notti “buie e tempestose” che farebbero da cornice a una storia da romanzo o leggenda: il Maltempo che sta colpendo l’Italia si intensifica proprio in queste ore con violenti temporali che stanno colpendo Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Lombardia. I fenomeni risultano particolarmente violenti con nubifragi e grandinate. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo : Violenti temporali - attenzione al Centro Italia : Allerta Meteo – Un minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, determinerà nel corso della giornata di giovedì una fase di maltempo, a rapida evoluzione partendo dalla Sardegna con diffusi rovesci e temporali che in serata si sposteranno su Lazio e Umbria, per poi coinvolgere nella giornata di venerdì gran parte delle restanti regioni centrali della penisola e l’Emilia Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, ...

Allerta Meteo - settimana tempestosa al Centro/Nord per via dei Violenti temporali - caldo africano in aumento al Sud Italia con valori massimi fino a +35/37°C : 1/17 ...

Maltempo - super caldo e Violenti temporali : bombe d’acqua - grandine e tornado - sull’Italia è estate solo a metà [FOTO e VIDEO] : 1/35 ...

Allerta Meteo - il super caldo innesca Violenti temporali : attenzione alle prossime 12 ore - alto rischio grandine e tornado [MAPPE] : 1/25 ...

Estate 2018 - le Previsioni Meteo di MeteoWeb : caldo record al Nord - rischio di Violentissimi temporali e danni al Sud : Previsioni Meteo Estate 2018 – Dalle consuete indagini su parametri teleconnettivi che gli esperti di MeteoWeb conducono periodicamente, al fine di cercare di cogliere le linee guide stagionali, emergono dati abbastanza sconvolgenti, in riferimento alla prossima Estate 2018. I parametri generali vagliati ci inducono a ipotizzare una costante presenza di figure bariche anticicloniche sui comparti centro-occidentali del continente, mentre ...

Allerta Meteo - fine Maggio di super caldo e Violenti temporali : attenzione a grandine e tornado : 1/9 ...

Regno Unito - caldo torrido e Violenti temporali fino ad inizio giugno : possibili temperature più alte rispetto ad alcune parti dell’Africa : Si prevedono condizioni tropicali per due settimane con temperature alte fino alla prima settimana di giugno nel Regno Unito. Tuttavia, il caldo estremo e l’umidità soffocante potrebbero provocare violenti temporali, con piogge torrenziali, grandine, forti venti e fulmini che lasceranno parti dello stato in standby a causa di interruzioni della corrente elettrica, inondazioni e danni agli edifici. Ma il bel tempo intervallato da queste tempeste ...

Maltempo - Violenti temporali tra Umbria e Marche : bomba d’acqua a Caldarola - fulmine colpisce uomo : I vigili del fuoco hanno soccorso nel tardo pomeriggio di oggi un uomo di 63 anni, colpito da un fulmine in frazione Rucce di Fabriano (Ancona), dove sta infuriando un violento temporale. Il 63enne e’ stato raggiunto dai soccorritori su una cresta al confine tra Marche e Umbria: sul posto anche un’eliambulanza che lo ha prelevato e trasportato all’ospedale di Fabriano. E’ stato sempre vigile e collaborativo ed e’ in ...

Allerta Meteo - forte maltempo fino a Mercoledì : Violenti temporali da Nord a Sud - attenzione a grandine e tornado : 1/12 ...

Allerta Meteo - attenzione al maltempo : si intensifica l’instabilità - Violenti temporali per giorni in tutt’Italia – MAPPE e DETTAGLI : 1/15 ...

Oltre 120 morti per i fulmini in Bangladesh - causa Violentissimi temporali : Se in Italia la mortalità per i fulmini è bassa e segnalata in calo, non è così in diverse altre parti del mondo. Negli ultimi due mesi, sono più di 120 le persone che hanno perso la vita in Bangladesh durante i temporali. Questa situazione non è un fenomeno eccezionale, se si considera che in Bangladesh ...

Allerta Meteo - instabilità senza sosta : Violenti temporali al Centro/Nord - nubifragi e grandinate in atto [LIVE] : 1/9 ...