VINCITORE AMICI 2018 Chi è? Irama Secondo posto per Carmen Ferreri

Irama è il VINCITORE di Amici 2018 : Irama vince Amici 2018 Pronostici rispettati. Il vincitore di Amici 2018 è Irama , che nella finale di lunedì 11 giugno (qui la cronaca minuto per minuto della puntata) ha avuto la meglio di Carmen Ferreri nell’ultima e decisiva sfida. Il cantautore, che per partecipare al programma di Canale 5 aveva strappato il contratto con Warner, salvo poi tornarci dopo aver sputato veleno sull’etichetta di Marco Alboni, ha vinto al televoto con ...

