VINCITORE AMICI 2018 Chi è? Irama | Ora ci siete voi con me | la dedica social

Amici 17 - la Finale : a sollevare la coppa del VINCITORE è Irama. Chi è Filippo Fanti? : Nella Finale di Amici 17 a sollevare la coppa del vincitore è stato Irama… Alla fine come sempre si ha un solo vincitore e ieri sera nella puntata Finale del talent di Maria De Filippi a trionfare è stato Irama, vero nome Filippo Maria Fanti; Irama è l’anagramma del secondo nome, Maria. Irama vince Amici 17: vittoria annunciata, il popolo del web si divide sul vincitore Filippo Fanti Irama, cantautore lombardo nato a Carrara ma cresciuto ...

Amici 17 - il VINCITORE Irama a Blogo : "Tutta un'altra emozione rispetto a Sanremo" (VIDEO) : Al termine della finale (LIVE Blogo) di Amici 17, Blogo ha incontrato il vincitore Irama. Ecco le sue dichiarazioni a caldo, raccolte subito dopo la conferenza stampa che Maria De Filippi ha tenuto nella sala relax della scuola creata presso gli studi Elios di Roma. Dopo due mesi chiuso in casetta la prima cosa che farò, quella che si può dire (ride, Ndr), è sentire tutte le persone a cui voglio bene per condividere questo momento. Il ...

Irama VINCITORE annunciato di Amici 2018 - come cambierà il talent il prossimo anno? : Non sappiamo con quale percentuale di share Amici chiuderà l'edizione 2018 ma se dovessimo basarci sul talento dei due finalisti, vale a dire di Irama, che ha vinto col 63% dei voti, e di Carmen Ferreri, le cifre sarebbero stratosferiche: Carmen si era persa in questo Serale e tutto ciò che poteva dare invece lo ha dato durante la finale. I due inediti sono stati una bomba, con alcuni pezzi (Stand by me e Let it be) è stata spettacolare, ...

