Viminale | dal 1 gennaio a oggi sbarchi migranti -77 | 4%

Farnesina in allerta sugli "sconfinamenti" del Viminale. Pressing sul disimpegno dalle missioni estere : Sconcerto, preoccupazione. Sono i sentimenti che regnano alla Farnesina dopo la "sparata" di Matteo Salvini contro la Tunisia "esportatrice di galeotti". È bastata la prima uscita del neo ministro dell'Interno nel suo tour siciliano, la scorsa domenica, per ridare corpo alla preoccupazione che nei giorni concitati della formazione del nuovo governo, diverse fonti diplomatiche avevano consegnato ad HuffPost: la preoccupazione che le scelte ...

Salvini : «Clandestini a casa - via le Ong». Ma dal Viminale : rimpatri di massa e blocco di navi? Impossibili : Il titolare del ministero dell'Interno sdoppia il suo ruolo, tra Palazzo e comizi. Ma la doppia strategia, secondo molti, non potrà durare in un dicastero così complesso

Salvini : «Clandestini a casa - via le Ong». Ma dal Viminale : rimpatri di massa impossibili : Il titolare del ministero dell'Interno sdoppia il suo ruolo, tra Palazzo e comizi. Ma la doppia strategia, secondo molti, non potrà durare in un dicastero così complesso

Salvini : «Clandestini a casa - via le Ong». Ma dal Viminale : rimpatri di massa impossibili : Il titolare del ministero dell'Interno sdoppia il suo ruolo, tra Palazzo e comizi. Ma la doppia strategia, secondo molti, non potrà durare in un dicastero così complesso

Chi è Salvini - dalle ruspe al Viminale : Dopo il diploma al liceo Manzoni, a Milano, sua città natale, si divide tra l'impegno all'università, dove finisce però fuoricorso, fermandosi a quota 5 esami e la passione per la politica, dove si ...

Governo 5S-Lega - contratto chiuso. Non c è uscita dall euro. Si tratta a oltranza sul premier. Salvini 'Un leghista al Viminale' : Altri rumors davano Di Maio verso il ministero del Lavoro, Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, o all'Economia, e Matteo Salvini, o un altro esponente 'pesante' della ...