Vienna Cammarota sulle orme di Goethe in Sicilia | “Ormai mi sto avvicinando sempre di più

Vienna Cammarota - sulle orme di Wolfgang Goethe : Messina pronta ad accoglierla : “Ho trovato la locanda dove Goethe si fermò per il cambio dei cavalli e riposare per una notte, mentre si stava avvicinando a Catania. Si chiama Funnacu a Cubba. L’ho trovato in aperta campagna, l’ho filmato e fotografato. Con me c’era un’altra Guida AIGAE. Purtroppo è in completo stato di abbandono. Noi siamo riusciti ad entrarci dentro. Io sono stata accompagnata da una persona che conosce il posto. Abbiamo scoperto la cucina, il forno, ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe : accolta dagli studenti all’Istituto Guglielmo Marconi di Licata : “E’ per noi, un onore poter accogliere la guida ambientale Aigae, Vienna Cammarota. La sua idea di ripercorrere il viaggio di Goethe, proprio come lo fece lui ed a piedi, è metafora di valore e di prestigio per la nostra scuola e per la nostra terra di Sicilia. Una regione che è culla di culture antiche e moderne in un’ottica europea. L’obiettivo per le nuove generazioni deve essere quello di riportare la Sicilia al centro del mondo ...

Sulle orme di Goethe in Sicilia : Agrigento si mobilita per Vienna Cammarota : “Oggi accoglieremo Vienna Cammarota a Palazzo Celauro. Ci sarà la città a salutarla nella casa dove Goethe soggiornò al suo arrivo a “Girgenti”, in Via Atenea ad angolo con Via Celauro. Oggi il Palazzo è uno dei beni di interesse del Fondo Ambiente Italiano. Due donne in costume del ‘700 Siciliano tireranno a mano la pasta fresca tipica di Agrigento, i “cavatelli” tanto apprezzati e dettagliatamente raccontati da Goethe nelle sue pagine di ...

Vienna Cammarota (AIGAE) : “Siciliani unitevi al mio cammino. Raccontiamo la Sicilia insieme” : “Invito tutti ad attraversare la Sicilia a piedi con me. Viviamola insieme Raccontiamola insieme. Chiedo a tutti i Siciliani, ma anche ai turisti di aggregarsi al mio cammino ed a percorrere qualche chilometro con me. Stanno per iniziare le Giornate Nazionali indette dalle Guide Ambientali Escursionistiche in programma dal 23 Maggio al 3 Giugno”. Lo ha annunciato Vienna Cammarota messaggera di pace e dei valori di tutela del territorio espressi ...

Vienna Cammarota : “Invitiamo tutti i siciliani a partecipare alle Giornate Nazionali indette dalle Guide Ambientali Escursionistiche” : “Questo viaggio che sta conducendo Vienna Cammarota lo giudico davvero significativo perché da un lato ripercorre i vecchi percorsi che anche Goethe seguì nel corso del suo periplo in Italia ed in Sicilia in particolare, ma perché rappresenta un ritorno al viaggio in maniera molto lenta e quindi in maniera molto attenta ai luoghi, attenta a quelle che sono le caratteristiche culturali. E’ un segnale molto positivo. Vienna è un simbolo che noi ...

Vienna Cammarota in cammino : continua il percorso sulle orme di Goethe : “Sono arrivata a Castelvetrano e subito mi sono recata al Selinus dove una targa ricorda che nell’Aprile del 1787, lo scrittore tedesco Wolfgang Goethe si fermò esattamente in questo luogo. Prima, infatti sorgeva una locanda che ospitò per una notte Goethe, il quale non volle visitare l’area archeologica. Domani, invece riscriveremo la storia, riportando alla luce dopo decenni il Battistero Bizantino. Ci sarò”. Lo ha dichiarato Vienna ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe in Sicilia : domani a Selinunte sarà riportato alla luce il Battistero del VI Secolo d.C. : “domani, per la prima volta mostreremo al mondo, alle telecamere ed alla stampa tutta, il Battistero del V-VI Secolo d.C. A distanza di 10 anni riportiamo alla luce il Battistero, scoperto nel 2004 e mai mostrato alle tv. Esso, negli anni immediatamente successivi alla sua scoperta, per impedirne il deterioramento e per una migliore conservazione in attesa di trovare una soluzione per la sua ostensione, fu ricoperto con della sabbia. Ora, dopo ...

Vienna Cammarota : battistero del VI secolo riportato alla luce : “A distanza di 10 anni riportiamo alla luce il battistero risalente al V-VI secolo, scoperto nel 2004 e mai mostrato alle tv. Esso, negli anni immediatamente successivi alla scoperta, per impedirne il deterioramento e per una migliore conservazione in attesa di trovare una soluzione per la sua ostensione, è stato ricoperto con della sabbia. Ora, dopo un decennale oblìo, il fonte è stato riscoperto per avviare le procedure necessarie al suo ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe in Sicilia : scoprirà il Battistero risalente all’Epoca Bizantina : “Il nostro è un territorio ricco di tradizioni, cultura, che persegue l’obiettivo della rinascita e dello sviluppo. L’arrivo della Cammarota, inoltre anche in concomitanza con il Giro d’Italia, è di estrema importanza”. Lo ha dichiarato il sindaco di Santa Ninfa, Giuseppe Lombardino, accogliendo Vienna Cammarota, arrivata a Santa Ninfa. E’ stato il direttore della Riserva Naturale, Giulia Casameto ad illustrare i luoghi a Vienna Cammarota, Guida ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe in Sicilia : “Oggi pomeriggio arriverò a Santa Ninfa” : “La stella è il simbolo della Valle del Belice. L’ho fotografata. Ho già percorso ben 90 chilometri a piedi. Gibellina Vecchia dista 20 Km da Gibellina Nuova ma ho voluto ugualmente andarci. Alla Fondazione Orestiadi ho visto in esposizione le opere di Bonito Oliva, Pomodoro e c’è il simbolo dei popoli del Mediterraneo. La Sicilia è completa perché spazia dalla Civiltà Antica, all’Arte Moderna e Contemporanea”. Lo ha affermato Vienna ...