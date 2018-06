Video di Giorgia all’Arena di Verona - da Oronero a Come Neve un medley di successi : Giorgia all'Arena di Verona presenta quattro delle sue canzoni più apprezzate degli ultimi anni. Oronero, Scelgo ancora te, Credo e Come Neve sono i brani che Giorgia all'Arena di Verona canta dinanzi ad un folto pubblico nel corso della seconda serata dei Wind Music Awards 2018. Registrati all'Arena di Verona il 4 e il 5 giugno, i WMA18 hanno raggiunto Rai1 in due appuntamenti settimanali. A quello della scorsa settimana segue quello di ...

Malore per Giorgia Gabriele - l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi al pronto soccorso con l’amica Gilda Ambrosio [Video] : Gilda Ambrosio e Giorgia Gabriele in ospedale: piccolo Malore per l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi assistita (di venerdì sera) dalla presunta fiamma di Stefano De Martino Un venerdì sera alternativo quello di Giorgia Gabriele e Gilda Ambrosio. Le due giovani e belle ragazze si ritrovano non in una festa glamour di Milano, ma al pronto soccorso per un piccolo Malore avuto dall’ex fidanzata di Gianluca Vacchi. La bella stilista pare ...

Non è L'Arena chiama Giorgia Meloni - la figlia strilla/ Video : il collegamento con Giletti fa ridere lo studio : Giorgia Meloni risponde alla telefonata di Massimo Giletti durante il programma Non è L'Arena ma viene interrotta dal pianto della figlia che vuole che stia con lei(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:20:00 GMT)

Il supporto degli amici per Emma in concerto a Roma - da Giorgia a Paola Turci : Video e scaletta : Emma in concerto a Roma apre ufficialmente il tour per Essere qui. Dopo la data zero che l'ha vista protagonista al Pala Arrex di Jesolo, l'artista salentina ha ufficialmente aperto la sessione di live che ha voluto organizzare per il supporto del suo nuovo disco di inediti rilasciato su etichetta Universal Music Italia. Com'era prevedibile, ampio spazio è stato concesso ai brani inseriti nella sua ultima espressione discografica, con tutte ...