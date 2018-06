VIDEO Basket 3×3 | Italia campione del mondo! Gli highlights di un’impresa indelebile

Trieste Casale Monferrato/ Streaming VIDEO e diretta tv : orario e risultato live (gara-2 finale basket A2) : diretta Trieste Casale Monferrato, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRubini. Gara-2 della finale playoff di Serie A2, l'Alma conduce 1-0(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:32:00 GMT)

Fortitudo Bologna Casale/ Streaming VIDEO e diretta tv : orario e risultato live (semifinali basket A2 - gara-4) : diretta Fortitudo Bologna Casale Monferrato, info Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della semifinale playoff di basket A2. La Consultinvest ha riaperto tutto: 1-2(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:30:00 GMT)

VIDEO/ Fortitudo Bologna Casale Monferrato (79-45) : highlights della partita (Basket A2 - semifinale gara 3) : Video Fortitudo Bologna Casale Monferrato (risultato finale 79-45): highlights della partita di basket, valida come gara 3 delle semifinali play off della Serie A2.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 10:16:00 GMT)

Finale scudetto basket 2018 Milano-Trento : date e orari tv VIDEO : La stagione di basket sta volgendo al termine. Negli Stati Uniti sono di scena le Finals NBA tra Warriors e Cavaliers [Video], mentre in Italia si disputera' presto la Finale dei playoff tra Milano e Trento. Nel turno precedente, l’EA7 Emporio Armani ha superato Brescia 3-1, conquistando la diciottesima Finale della storia. In Gara 4 c’è stata la miglior prova di Mindaugas Kuzminskas da quando è arrivato in Italia. Il lituano ha messo a referto ...

VIDEO/ Casale Monferrato Fortitudo Bologna (82-79) : highlights della partita (Basket A2 - semifinali gara 2) : Video Casale Monferrato Fortitudo Bologna (risultato finale 82-79): highlights della partita, valida come gara 2 delle semifinali dei play off dei basket Serie A2.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:36:00 GMT)

VIDEO/ Trento Venezia (81-63) : highlights della partita (Basket Serie A1 - semifinali gara 3) : Video Trento Venezia (risultato finale 81-63): highlights della partita, valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto della Serie A1 di basket.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 09:32:00 GMT)

VIDEO/ Brescia Olimpia Milano (74-80) : highlights della partita (Basket Serie A1 - semifinali gara 3) : Video Brescia Olimpia Milano (risultato finale 74-80): highlights della partita di basket, valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto della Serie A1.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:42:00 GMT)

VIDEO/ Venezia Trento (78-80) : highlights della partita (basket gara-1 semifinali playoff) : Video Venezia Trento (78-80): highlights della partita di basket, gara-1 delle semifinali playoff con il colpaccio della Dolomiti Energia in casa Reyer(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 09:25:00 GMT)

VIDEO/ Real Madrid Fenerbahçe (85-80) : gli highlights della partita (finale basket Eurolega 2018) : Video Real Madrid Fenerbahçe (85-80): gli highlights della finale di Eurolega 2018. I blancos vincono la Decima anche nel basket: MVP Luka Doncic, già miglior giocatore di regular season(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:19:00 GMT)