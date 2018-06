Viaggi & Turismo | Singapore Food Festival | alla scoperta dei sapori autentici della

Viaggi & Turismo - ristoranti : ecco i fattori che incidono sulla scelta dei consumatori : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i risultati del sondaggio “fattori che influenzano le decisioni dei clienti” volto a comprendere il ruolo delle recensioni online nel processo di scelta di un ristorante da parte dei consumatori. L’indagine, che ha analizzato le abitudini dei consumatori che mangiano fuori casa attraverso un panel composto da oltre 9.500 persone provenienti da Italia, ...

Viaggi & Turismo - Grosseto : Montebelli - vacanza doppia al mare e in campagna : Un’idea plus che unisce il piacere di un soggiorno al mare con la tranquillità (e la gioia bionaturalistica!) di una vacanza in campagna: Montebelli AgriTurismo e Country Hotel di Caldana (GR). Nel mese di giugno la camere doppia con la prima colazione è proposta a partire da 149 euro a notte, i bambini fino a 6 anni soggiornano gratuitamente (con pernottamento e prima colazione), dai 7 ai 12 anni sono richiesti 20 euro al giorno, per i maggiori ...

Viaggi & Turismo : Poggio Moiano (RI) si trasforma in una tela d’artista con l’Infiorata : Ancora pochi giorni e un intero paese si trasformerà in una tela d’artista. Rose, gerani, garofani, ginestre, calendule, agapanti e foglie diventeranno la “tavolozza” dei colori, e a fare il resto sarà il sapiente lavoro dei maestri infioratori. A Poggio Moiano tutto è pronto per l’appuntamento più atteso dell’anno: quello con l’Infiorata del Sacro Cuore, che da giovedì 28 giugno a domenica 1 luglio tornerà a fondere sapientemente natura e ...

Viaggi & Turismo : Città della Pieve diventa un quadro floreale : I fiori sono colori, profumi, bellezza, ma nello splendido borgo di Città della Pieve i fiori saranno anche un gustosissimo piatto da assaporare in modi diversi in occasione della 53esima edizione dell’Infiorata, organizzata dai contradaioli del Terziere Casalino in omaggio al loro Patrono San Luigi Gonzaga. Arte, storia e antiche tradizioni, un mix irresistibile che ogni anno dà vita a uno spettacolo di incomparabile bellezza. Da Porta ...

Viaggi & Turismo - Constance Ephelia : tutti i colori della natura delle Seychelles : Blu, verde, rosa e bianco sono i colori dell’estate al Constance Ephelia, resort 5 stelle situato in una posizione invidiabile su due delle più belle spiagge dell’isola di Mahé alle Seychelles, con vista sul parco nazionale marino di Port Launay. Blu come l’Oceano e le sue innumerevoli sfumature, dove immergersi per ristorare corpo e anima. L’acqua è uno degli elementi dominanti di questo luogo unico, dove nuotare o praticare uno dei tanti ...

Viaggi & Turismo : weekend magico con mamma e papà - esperienza unica al Castello di Gropparello (PC) : Di giorno le esplorazioni nei boschi con picnic sui prati e grandi avventure nel Parco delle Fiabe. Di notte, l’ascolto del canto del barbagianni e di tutti i rapaci notturni che vivono tra i boschi e le torri del maniero: queste e altre esperienze incantate diventano realtà con il weekend magico con mamma e papà al Castello di Gropparello (PC). Nell’era in cui i regali ai bambini si riducono generalmente al campo della tecnologia, il ...

Viaggi & Turismo : tra lusso e natura nel resort sulla penisola ecosostenibile della Croazia : Un resort ecologico e biosostenibile, dove la natura è la regina incontrastata. Una penisola paradisiaca che si allunga nel mare della Croazia, lasciandosi alle spalle la cima del monte Velebit, tra le vette della Dalmazia. Il lusso di una vacanza tra architetture di prestigio, la più grande Spa croata, il più esteso hamam d’Europa, acque cristalline, un’oasi verde esclusiva. È il Falkensteiner Hotels & Residences Punta Skala, una meraviglia ...

Viaggi & Turismo - Crociere : sentirsi Robinson Crusoe per un giorno - ma con tutti i comfort e in buona compagnia : Quasi tutte le navi da crociera, soprattutto quelle che solcano le acque dei Caraibi, degli Emirati Arabi, o altre acque lontane, pianificano giornate di intera navigazione in cui i passeggeri possono godersi in tranquillità tutte le comodità e le attrazioni che ci sono a bordo; spesso però durante queste giornate di riposo la proposta è ancora più allettante: rilassarsi su un’affascinante isola deserta, proprio come quella di Robinson Crusoe, ...

Viaggi & Turismo : lungo i fiumi europei in kayak - adrenalina e divertimento assicurati : L’arrivo della primavera è sicuramente un’eccellente occasione per praticare uno sport all’aria aperta in mezzo alla natura, come il kayak, grazie al quale oltre a respirare aria pura, si mette alla prova la propria resistenza in un crescendo di adrenalina, navigando per le ripide acque dei fiumi e godendosi, al contempo, i profumi e le voci della natura. Uno sport non esclusivamente individuale, ma anche di squadra: il kayak dà la possibilità ...

Viaggi & Turismo : estate nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol - dove attivo fa rima con relax : Le proposte active arricchiscono l’esclusiva offerta wellness degli hotel del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol nella stagione estiva. A partire dal Naturhotel Lüsnerhof si può esplorare la Valle di Luson, la “valle degli escursionisti”: fra le più belle dell’arco alpino, è facilmente accessibile e punto di partenza per innumerevoli percorsi. Il fondovalle, protetto dall’imponente massiccio dolomitico, mantiene un clima ...

Viaggi & Turismo : 30° Anniversario del 1° Volo Roma-Montréal - Air Transat cresce a Roma Fiumicino : Air Transat, compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, celebra quest’anno il 30° Anniversario del primo Volo Roma-Montréal e si consolida sempre di più sul mercato italiano raggiungendo mediamente il 90% di occupazione sulle tratte Italia-Canada. Air Transat offre 18 Voli Diretti settimanali Italia-Canada ampliando le possibilità di raggiungere comodamente la destinazione con un aumento del 12% dall’ Italia in confronto allo scorso ...

Viaggi & Turismo - Certificati di Eccellenza 2018 : Toscana - Lazio e Lombardia al top : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha svelato le strutture nel mondo che hanno ricevuto i Certificati di Eccellenza 2018. In Italia sono in totale 61.399 i business dell’ospitalità che hanno ricevuto il riconoscimento quest’anno. Giunti all’ottavo anno, i Certificati d’Eccellenza distinguono alloggi, ristoranti ed esperienze che offrono un ottimo servizio e ricevono costantemente recensioni positive da parte ...

Viaggi & Turismo - Bolzano : un tuffo tra le tradizioni - gli abitanti e il territorio della Val D’Ega : Come accade per ogni luogo, anche la Val D’Ega non è solo i suoi paesaggi e le attività che tutti gli anni rendono ancora più piacevole una vacanza nel cuore soleggiato delle Dolomiti. Per conoscere la vera essenza di quest’area nel centro del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, a pochi chilometri da Bolzano, bisogna penetrare i famosi usi e costumi che le hanno permesso di essere quello che è e che ancora oggi fanno sentire la loro importanza ...

Viaggi & Turismo : la SPA dei primati a bordo della nuova Celebrity Edge : Celebrity Edge – la nuova ammiraglia che verrà consegnata a dicembre 2018 a Celebrity Cruises, il marchio di modern luxury design del Gruppo Royal Caribbean Cruise Lines – aggiunge un altro, importante tassello al ricco mosaico degli annunciati primati a bordo: si tratta del centro benessere The Spa, che offrirà agli ospiti una serie di trattamenti innovativi e mai proposti prima su una nave da crociera. The Spa, progettata dalla ...