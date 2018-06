Viaggi | Gruppo AXA Italia Lancia Fizzy | la prima polizza basata sulla blockchain

meteoweb.eu

(Di martedì 12 giugno 2018) Un’assicurazioneo web e mobile che indennizza in automatico in caso di ritardo del volo aereo. Una protezione su misura che non potrebbe essere più semplice e accessibile: se il volo ha più di due ore in ritardo, il cliente viene indennizzato in maniera immediata e automatica. Nessun modulo da compilare e nessuna trafila burocratica o tempi di attesa stressanti: il volo viene rimborsato non appena l’aereo atterra. Totale sicurezza e trasparenza, inoltre, grazie all’innovativa combinazione di assicurazione parametrica e tecnologia, che assicurano l’inviolabilità di dati e contratti e di conoscere in antel’entità del rimborso. La portata rivoluzionaria è anche nella totale assenza di esclusioni assicurative: l’indennizzo non dipende dalla motivazione del ritardo, sia che si tratti di condizioni metereologiche, di guasti agli aeromobili o problematiche ...