romadailynews

: #Viabilità: Code su A91 e #traffico su GRA: Sul Tratto urbano della A24 rallentamenti da… - romadailynews : #Viabilità: Code su A91 e #traffico su GRA: Sul Tratto urbano della A24 rallentamenti da… - muoversintoscan : RT @ComuneEmpoli: #VIABILITÀ #FIPILI Code e rallentamenti lungo la superstrada FI-PI-LI a causa di un #incidente avvenuto all'altezza dello… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Roma –intenso. Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata internaa tratti tra Flaminia e Tiburtina e più avanti tra Casilina e Pontina. In esterna, invece, si rallenta dalla Roma-Fiumicino all’Ostiense, proseguendo dalla Casilina alla Tiburtina e più avanti dalla Cassia bis a Casal del Marmo. Sul Tratto urbano della A24 rallentamenti da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro. Nel senso di marcia opposto tra lo svincolo per Tor Cervara e il Gra. Sulla A91 Roma-Fiumicino, per lavori, lunghedal Raccordo alla Magliana in direzione dell’Eur. Infine sulla strada regionale Pontinada Spinaceto e il Raccordo sempre in direzione dell’Eur. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario. L'articolosu A91 esu GRA proviene da RomaDailyNews.