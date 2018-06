Vertice a P Chigi su migranti e squadra

Governo - in corso Vertice dei ministri economici a Palazzo Chigi : Tra i presenti, il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. Sul …

Migranti - Salvini a Chigi per Vertice : entro fine mese in Libia : Roma, 11 giu. , askanews, 'entro la fine del mese conto di andare in Libia per una missione risolutiva'. Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, arrivando a Palazzo Chigi ...