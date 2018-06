Vergogna Juventus | cori razzisti degli Under 15 contro Napoli

Clamoroso Juventus - bare con il nome di Insigne e Sarri : la festa della Vergogna - il Napoli furioso con i calciatori bianconeri : 1/25 ...

Juventus - i manichini impiccati con le maglie del Napoli : la vittoria della Vergogna : Questa mattina a Mondragone , paese in provincia di Caserta, sono stati ritrovati appesi ad un ponte tre manichini con addosso le maglie del Napoli e una maschera di pulcinella sul viso. Il tutto ...

Vergogna Pinsoglio sul pullman della Juventus - Napoli sbeffeggiato [VIDEO] : Una caduta di stile non da Juventus, uno sberleffo a cui i giocatori bianconeri stanno piano piano piegandosi anche sulla scia di quanto ascoltato nelle ultime settimane da parte dei colleghi del Napoli. Fatto sta che Pinsoglio ha voluto togliersi l’ennesimo sassolino in maniera un po’ vergognosa, sbeffeggiando gli azzurri in maniera chiara e palese, cantando sul pullman della Juve ‘Un giorno all’improvviso’ corredato dal dito medio. Un coro ...

Juventus - manichini del Napoli impiccati : lo scudetto della Vergogna : Uno «scherzo» che di divertente ha ben poco. Questo quanto visto in una immagine che gira in rete, tre manichini con le maglie del Napoli e le maschere di Pulcinella impiccati ad un ponte...

Real - Zidane/ “Juventus? Nessun furto sul rigore - è una Vergogna - Buffon lo capisco” : Real, Zidane in conferenza stampa: “Juventus? Nessun furto, è una vergogna, Buffon lo capisco”. Le parole del tecnico delle Merengues, a tre giorni dalla sfida di Champions League(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 17:48:00 GMT)

Real Madrid-Juventus - Vergogna Chiellini : il difensore aizza la violenza - “se avessimo messo le mani addosso all’arbitro…” : Real Madrid-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League che ha portato all’eliminazione dei bianconeri, partita importante della squadra di Allegri, lo stesso non si può dire dell’atteggiamento di calciatori, allenatore e dirigenti, il particolare le parole più vergognose sono state quelle di Buffon, senza dimenticare il modo di fare del difensore Chiellini. Ecco le ultime dichiarazioni del difensore forse ...

“Ingrato - Vergogna”. Tutti contro Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus - oggi opinionista - riempito di insulti sui social. Il motivo? Quelle parole che non sono piaciute proprio a nessuno : Ci sono partite che lasciano il segno, anche in negativo, e che si portano dietro velenosi strascichi per settimane, se non mesi o anni. Una di queste rischia di essere quel Real Madrid – Juventus che ha sancito l’eliminazione tra gli applausi della squadra italiana ma che ha avuto un seguito polemico, con le parole di Gianluigi Buffon contro l’arbitro reo di aver concesso un dubbio rigore agli spagnoli a tempo scaduto. ...

Vergogna Juventus - Agnelli vuole il VAR ma solo in Champions : quando è stata introdotta in serie A era “roba da fantacalcio” : Coerenza, questa sconosciuta. quando l’interesse supera la ragione, e a questi livelli diventa il peggior esempio da dare ai tanti appassionati che guardano i protagonisti del calcio come dei veri e propri idoli. Si tratta, insomma, dell’esaltazione dei valori anti-sportivi in tipico stile Juventus. Partiamo dal presupposto che il rigore fischiato dall’arbitro Oliver per il fallo di Benatia su Vazquez è sacrosanto. Non se ne ...