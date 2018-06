Veneto : da Invitalia e Regione fondi per lo sviluppo per le aree di crisi : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) – Regione Veneto e Invitalia presentano alle categorie economiche, organizzazioni datoriali e sindacali, amministrazioni locali e Camere di Commercio le opportunità di sviluppo per le aree di crisi del Veneto Orientale e per l’area della Bassa Padovana consentite dalla legge 181 del 1989 sulla riconversione e riqualificazione delle aree di crisi industriale. Oggi a palazzo Balbi gli assessori allo ...

Veneto : da Invitalia e Regione fondi per lo sviluppo per le aree di crisi (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘E’ una straordinaria opportunità per il Veneto ‘ ha sottolineato l’assessore allo sviluppo economico ‘ che la Regione ha voluto cogliere e potenziare, portando la quota di propria compartecipazione al fondo del Mise dal 20 al 50 per cento. La Giunta ha deciso di investire in modo consistente su questo strumento, perché una Regione come il Veneto, che registra il più alto ...