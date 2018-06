Vele laser per astronavi cercasi | alla ricerca di forme di vita attorno a Proxima Centauri

meteoweb.eu

(Di martedì 12 giugno 2018) Attraversare lo spazio con minuscole e velocissime“a vela” spinte dluce, per cercaredistella più vicina:. È questa l’ambiziosa scommessa lanciata nell’aprile 2016 da Breakthrough Initiatives, associazione no profit che insieme a Stephen Hawking ha datoall’iniziativa chiamata Breakthrough Starshot, partita con un investimento iniziale pari a cento milioni di dollari. Durante un incontro, organizzato lo scorso 23 maggio, l’associazione ha emesso una Request for Proposal (Rfp) rivolta a potenziali offerenti, per lo sviluppo dellegrazie alle quali le StarChip, mini-astronave grandi quanto un francobollo, viaggeanno ad una velocità massima pari a un quinto di quella della luce. A questa velocità la flotta disarà in grado di raggiungere, situata a 4 anni luce di distanza, in ...