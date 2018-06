Vela – Trofeo Nastro Azzurro | “Dumbo Vit” si aggiudica la 67ª edizione

Vela – VI Trofeo Principato di Monaco : le Signore del Mare si sfidano a Venezia : Sabato 23 e domenica 24 giugno una flotta di barche d’epoca darà spettacolo a Venezia con il VI Trofeo Principato di Monaco La scorsa edizione lo sloop Strale (1967, Cantiere Montanari) ha conquistato il Trofeo con due vittorie nelle due regate in programma oltre al primo posto di categoria mentre un riconoscimento speciale è stato attribuito a Sorella (1858, Cantiere Dan Hatcher), il più antico cutter aurico navigante in tutto il ...

Vela - il gran finale della 151 Miglia-Trofeo Cetilar : Il resoconto dell’ultimo capitolo della 151 Miglia-Trofeo Cetilar È una 151 Miglia-Trofeo Cetilar semplicemente perfetta quella che si sta concludendo in queste ore. Mentre anche le ultime barche della flotta hanno ormai tagliato il traguardo, con il Marina di Punta Ala al centro di una pacifica “invasione” da parte di decine di equipaggi, la grande attesa adesso è per gli atti finali di questa nona edizione da record: la premiazione dei ...

Vela – La Cinquecento Trofeo Pellegrini incorona i suoi re : Alla Cinquecento Trofeo Pellegrini Croatia Full of Life Ola vincitore ORC Overall X2, Margherita XTutti Con l’arrivo di Yak 2 di Maurizio Gallo e Giulia Biasio alle 12.02 fuori classifica per soli 2 minuti ma accolti in mare dal Comitato Organizzatore con un magnum di prosecco SoligoSpumanti per festeggiare il Premio Never Give Up, si conclude ufficialmente la quarantaquattresima edizione de La Cinquecento Trofeo Pellegrini, organizzata dal ...

Vela – 151 Miglia-Trofeo Cetilar : un’edizione da record : Un record dopo l’altro per la 151 Miglia-Trofeo Cetilar È un’edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar da record, quella che si sta concludendo al Marina di Punta Ala: una giornata iniziata intorno alle ore 7:30 con un arrivo al photofinish tra il Maxi Pendragon di Nicola Paoleschi e l’altro Maxi Vera (ex My Song) di Miguel Galluccio, che dopo un fantastico duello di virate nelle ultime due miglia, tra l’isola dello Sparviero e il ...

Vela – La Cinquecento : è il momento dei Line Honor Trofeo Pellegrini : Margherita XTutti, gli olimpionici di Croatia Full of Life Ola conquistano la X2. Continuano gli arrivi a Caorle Si avvia verso la conclusione l’avvincente quarantaquattresima edizione de La Cinquecento Trofeo Pellegrini, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle. Ieri giovedì 31 maggio è stata la giornata dei Line Honor Trofeo Pellegrini assegnati XTutti e X2 a Margherita di Piero Burello e ...

Vela – 151 Miglia-Trofeo Cetilar : partita la nona edizione [GALLERY] : E’ ufficialmente iniziata la nona edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar Erano passate da poco le quattro del pomeriggio di oggi, quando la flotta della 151 Miglia-Trofeo Cetilar ha finalmente dato vita alla nona edizione della regata organizzata da un Comitato formato dallo YC Punta Ala, YC Repubblica Marinara di Pisa e YC Livorno, con la collaborazione del Porto di Pisa, Marina di Punta Ala e dei partner PharmaNutra, SLAM, Rigoni di ...

Vela – La Cinquecento Trofeo Pellegrini da Sansego verso il traguardo : Nella fase finale de La Cinquecento Trofeo Pellegrini Margherita è prima a Sansego, seguita da Croatia Full of Life Ola e da Luna per te La quarantaquattresima edizione de La Cinquecento Trofeo Pellegrini organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle, è entrata nelle fasi finali. Alle 20.10 di mercoledì 30 maggio il Vismara 45 Margherita di Piero Burello è stata la prima imbarcazione a passare l’isola ...

Vela – 151 Miglia-Trofeo Cetilar : oggi l’attesissima partenza : oggi la partenza della 151 Miglia-Trofeo Cetilar: 218 barche iscritte per la nona edizione della regata organizzata dallo YC Punta Ala e dallo YC Repubblica Marinara di Pisa Il momento è arrivato: domani, alle quattro del pomeriggio, le 218 barche iscritte alla 151 Miglia-Trofeo Cetilar si troveranno in acqua al largo tra Livorno e Marina di Pisa per dare il via alla nona edizione della regata organizzata dallo YC Punta Ala e dallo YC Repubblica ...

Vela – La Cinquecento Trofeo Pellegrini è a metà percorso : Passaggi alle Tremiti per la Cinquecento Trofeo Pellegrini: Margherita prende il comando della flotta, Croatia Full of Life Ola primo dei X2 Alle 16.15 di martedì 29 maggio, Margherita di Piero Burello è la prima imbarcazione a lasciarsi San Domino alle spalle e ad iniziare la risalita, tentando di mantenere la leadership appena acquisita in questa 44^ edizione del La Cinquecento Trofeo Pellegrini, organizzata dal Circolo Nautico Santa ...

Vela – 44^ La Cinquecento Trofeo Pellegrini : i passaggi a Sansego : Il campione di Vela Ivan Kljakovic Gašpic è la prima imbarcazione in assoluto e della classe X2 a passare Sansego, primo waypoint de La Cinquecento Trofeo Pellegrini, Alle 7.50 di lunedì 28 maggio, Croatia Full of Life Ola, Class 40 di Ivica Kostelic, pluri medagliato campione dello sci (4 argenti alle Olimpiadi, 3 vittorie ai Mondiali) in coppia con il campione di Vela Ivan Kljakovic Gašpic è la prima imbarcazione in assoluto e della classe X2 ...

Vela – Trofeo Challenge Alessandro Boeris Clemen : trionfa Vigne Surrau : L’imbarcazione Vigne Surrau vince il Trofeo Challenge Alessandro Boeris Clemen Porto Cervo, 26 maggio 2018. Vince la nona edizione del Trofeo Challenge Alessandro Boeris Clemen, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con la collaborazione del Club Nautico Porto Cervo, l’imbarcazione J-24 “Vigne Surrau” timonata da Salvatore Orecchioni. L’evento, ideato e promosso dalla famiglia Boeris, commemora il Comandante ...

Vela – Paritita la 44ª edizione della Cinquecento trofeo Pellegrini : Caorle vestita di vele saluta i partecipanti della regata Cinquecento trofeo Pellegrini del Circolo Nautico Santa Margherita I partecipanti alla 44^ edizione de La Cinquecento trofeo Pellegrini, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita e dal Comune di Caorle, con la partnership di Birra Paulaner, Dial Bevande, Cantina Colli del Soligo, OM Ravenna, hanno lasciato gli ormeggi stamattina intorno alle 10.00 dal Porto Peschereccio di Caorle e ...

Vela : al via gli eventi della 151 miglia-Trofeo Cetilar : Dal 31 maggio al via la nona edizione della 151 miglia-Trofeo Cetilar La nona edizione della 151 miglia-Trofeo Cetilar inizia ad entrare nel vivo con la prima serie di appuntamenti in programma nel week end al Porto di Pisa, preambolo della regata vera e propria che partirà nel pomeriggio di giovedì 31 maggio. Tre gli eventi in programma tra venerdì e domenica: il 151 Cetilar Trophy M32, secondo atto delle Cetilar Sailing Series dei catamarani ...

Vela – Lago Maggiore : Bandalarga vince il 50° trofeo del Nostromo : 50a edizione del trofeo del Nostromo, regata d’altura organizzata dall’Associazione Velica Alto Verbano di Luino, è stata vinta da Bandalarga Vento debolissimo per la flotta di imbarcazioni che hanno preso parte alla 50a edizione del trofeo del Nostromo, regata d’altura organizzata dall’Associazione Velica Alto Verbano di Luino. Quasi tutte le imbarcazioni in gara hanno potuto concludere entro il tempo massimo la prova sul Percorso Corto: Luino, ...