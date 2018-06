Vela – Giraglia Rolex 2018 | ultima giornata a Saint Tropez

sportfair

(Di martedì 12 giugno 2018) Da domani 222 imbarcazioni volgeranno la prua verso l’isolotto dellaper fare rientro su Genova Condizioni perfette per l’delle prove costiere. Si chiude oggi la parte francese dellastasera premiazione e grande festaalla spiaggia della Ponche. Dai campi di regata della spiaggia di Pampelonne: il MiniMaxi 72 Cannonball vince nella Classe 0. Magic Carpet Cubed nei Wally 100, Cuordileone nei ClubSwan 50 e Porron IX per gli Swan 45. Per i gruppi impegnati nelle costiere, questi i risultati: IRC A: TP 52 – Alizee – di Laurent Camprubi (2,1) IRC B: J 109 – Chestress – di Giorgio Anserini (2,1) ORC A: Swan 42 – Selene-Alifax – Di Massimo De Campo (4,1) ORC B: X 35 – Foxy Lady – Giuseppe Gambaro (2,1) Con la premiazione delle prove francesi e la grande festasulla spiaggia della Ponche per gli oltre 2000 partecipanti ...