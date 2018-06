Vasco Rossi nell’intervista di Red Ronnie da Beatrice Antolini nel nuovo tour all’idea di

Concerto Vasco Rossi - Roma/ Seconda serata : dove parcheggiare? (Oggi 12 giugno) : Vasco Rossi è pronto a tornare sul palco dello Stadio Olimpico per il bis Romano che gli permetterà di intrattenere migliaia di fan dopo il successo di ieri. Tutti felici? Quasi.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Gigi d'Alessio e Anna Tatangelo insieme al concerto di Vasco Rossi/ "Io e te come nelle favole" : torna l'amore : Gigi d'Alessio e Anna Tatangelo insieme al concerto di Vasco Rossi per la gioia dei fan, i due sono tornati insieme? Lei scrive: "Io e te come nelle favole" e i dubbi svaniscono(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Red Canzian : "Vasco Rossi ha imparato dai Pooh. Non dimenticherò mai la parmigiana della mamma di Battiato" : Le radio passano la sua ultima canzone "La notte è un'alba" estratta dall'album pubblicato a febbraio "Testimone del tempo". Red Canzian, 66 anni, è stato dal 1973 il bassista dei Pooh e oggi si gode la sua vita da autore solista. In un'intervista a Libero racconta del suo "rock curato, preciso" in un'intervista a Libero."Sono nato in un'epoca in cui i ragazzi ascoltavano il rock ed era normale desiderare una chitarra elettrica e ...

Irama duetta con Elisa e canta Vasco Rossi alla finale di Amici di Maria De Filippi (video) : Irama duetta con Elisa nel corso della finale di Amici 2018 sule note della canzone Monster. L'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi si apre con le esibizioni di Einar Ortiz, il primo concorrente scelto per il via alle ultime prove del serale. Einar sceglie di sfidare la ballerina Lauren, contro la quale vince. Passa poi alla sfida contro Carmen Ferreri, cantante, che trionfa per un punto percentuale sul cantante. La sfida per ...

Lorenzo Rossi Sturani : "Vasco - un padre presente e io un suo grande fan" : Lorenzo, ospite a "I Padrieterni" di Federico Taddia e Matteo Bussola, ci apre il suo mondo da "figlio del Komandante": com'è Vasco Rossi papà? Come hanno costruito un rapporto nato in salita? ...

Orari e scaletta di Vasco Rossi a Roma l’11 e 12 giugno - ultimi biglietti disponibili e regole d’ingresso all’Olimpico : Prosegue con un'altra doppietta, quella di Vasco Rossi a Roma l'11 e 12 giugno, il VascoNonStop Live negli stadi italiani: dopo il debutto a Torino, da cui è stato tratto il primo video ufficiale sulle note de Il Mondo che Vorrei, e quelle di Padova, arrivano le due date allo stadio Olimpico nella Capitale. Al giro di boa del suo tour, che proseguirà poi con le quattro date di Bari e Messina, Vasco porterà a Roma la scaletta del suo nuovo ...