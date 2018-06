ilfattoquotidiano

: FQ: Varoufakis: “Combatteremo i razzisti ovunque. Salvini porta in Europa e in Italia nuova occasione per il fasci… - MPenikas : FQ: Varoufakis: “Combatteremo i razzisti ovunque. Salvini porta in Europa e in Italia nuova occasione per il fasci… - LelloConso : RT @fattoquotidiano: Varoufakis: “Combatteremo i razzisti ovunque. Salvini porta in Europa e in Italia nuova occasione per il fascismo” htt… - mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' -

(Di martedì 12 giugno 2018) “Combatteremo inell’acqua, nei porti e l’establishment a Bruxelles che sta creando la situazione per far arrivare ial governo”. Lo ha detto Yanis, ex ministro delle finanze greco e leader del movimento politico europeo DiEM25, intervenuto a Roma al presidio informale Baobab Experience. “Dopo il 2015 l’si è inimicata la propria anima. Oggidichiara guerra alla civiltà eine inunaoccasione per il fascismo. Siamo qui per dichiarare una piena disobbedienza contro la sua guerra contro la civiltà”. “L’sta minacciando i propri cittadini sin dall’inizio della crisi. Questo clima di incertezza e paura ha generato una diffusione palese di idee xenofobe che violano ogni legge di civiltà”, ha continuato l’economista greco. “Questo è il momento della solidarietà e di riprenderci le nostre città ...