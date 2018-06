Valencia | accoglieremo la nave AquariusConte | Grazie Spagna | Salvini

tgcom24.mediaset

(Di martedì 12 giugno 2018) Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà allaAquarius di attraccare a. Conte: "Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno twitta: "Vittoria. 629 immigrati in. Primo obiettivo raggiunto".