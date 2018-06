Vado Ligure | 90enne trovato morto nel cortile della sua abitazione

Inchiesta Tirreno Power a Vado Ligure - in ventisei rinviati a giudizio per disastro ambientale : Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare. L’azienda: «Passaggio obbligato». La prima udienza del maxi processo è stata fissata per l’11 dicembre

Centrale Tirreno Power - rinvio giudizio 26 dirigenti/ Vado Ligure - denuncia M5s : “decessi e tumori sospetti” : Vado Ligure, Tirreno Power: rinvio a giudizio per 26 dirigenti, accusati di "disastro ambientale e sanitario colposo". Il processo alla Centrale e i ricoveri del passato (Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 20:30:00 GMT)

TIRRENO POWER - Vado Ligure : PROCESSO 26 DIRIGENTI/ Centrale "leggi rispettate" : giudizio per disastro ambiente : TIRRENO POWER, PROCESSO 26 DIRIGENTI Centrale VADO LIGURE: accusati di 'disastro ambientale colposo'. Rinvio a giudizio, azienda 'leggi rispettate'.

Tirreno Power - rinvio a giudizio per 26 dirigenti/ Centrale Vado Ligure : processo per "disastro ambientale" : Vado Ligure, Tirreno Power: rinvio a giudizio per 26 dirigenti, accusati di 'disastro ambientale e sanitario colposo'. Il processo alla Centrale.

Tirreno Power - rinvio a giudizio per 26 dirigenti/ Centrale Vado Ligure : processo per “disastro ambientale” : Vado Ligure, Tirreno Power: rinvio a giudizio per 26 dirigenti, accusati di "disastro ambientale e sanitario colposo". Il processo alla Centrale e i ricoveri del passato (Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:10:00 GMT)