Usa | Trump replica all attacco di De Niro ' Individuo con un quoziente intellettivo molto

Trump e i mondiali di calcio : come la questione Usa-Iran influenza lo sport : La politica di Donald Trump avrà effetti anche sui mondiali di calcio che partiranno questo giovedì: il presidente statunitense ha fatto sì che, a causa del dietro-front da parte di Trump riguardo l’accordo nucleare con l’Iran, le aziende USA che forniscono materiale nel Paese asiatico chiudano le attività. Per questo motivo Nike non potrà fornire le attrezzature alla Nazionale iraniana in occasione dell’imminente torneo calcistico. Molti dei ...

Da Merkel a Kim - ecco come Trump Usa il linguaggio del corpo per dominare i rivali : Kim ha problemi a sedersi? Merkel era raffreddata lo scorso weekend? Chi è interessato alle relazioni internazionali si stupirà a considerare come

Fra Trump e Kim storica stretta di mano |Il presidente Usa : verrà alla Casa Bianca |"Sanzioni fino alla denuclearizzazione" : Il faccia a faccia è durato 45 minuti. Il presidente Usa: "Risolveremo lavorando insieme il grande problema del nucleare".

Incontro Trump-Kim - presidente Usa : vertice storico - messaggio di pace - : Il presidente americano ha parlato in conferenza stampa dopo lo l'Incontro a Singapore con il leader della Corea del Nord. Il tycoon: "Attueremo e verificheremo la denuclearizzazione completa. ...

Usa-Corea del Nord - il testo integrale dell'accordo fra Trump e Kim : Quattro i punti fondamentali dellintesa firmata a Singapore dai due leader, dalla denuclearizzazione alla pace nella penisola